VIDEO Come funziona Flipper, la rivoluzionaria maniglia pieghevole da winch

La rivoluzionaria idea di Francesco Fascelli che insieme a Giuseppe Scotto d’Antuono è stata presentata in anteprima al TAG Heuer VELAFestival: Flipper, la maniglia da winch pieghevole.

Dopo tante maniglie perse, dopo tante virate ritardate per maniglie fuori posto, dopo tanti colpi per maniglie lasciate sui winch, finalmente la soluzione definitiva: ne installi una su ogni winch e la togli solo quando è il momento di lasciare al barca. Aprirla e chiuderla è semplicissimo, basta un gesto della mano che diventa istintivo e naturale dopo un paio di prove.

In più oltre ad avere, da aperta, la lunghezza standard da 20 cm, acquista altri 10 cm se si tiene la parte che normalmente sta verticale, in linea con il fusto pricipale. Fucina di idee i ragazzi napoletani dietro alla maniglia pieghevole hanno studiato anche un packaging ecologico perché utile e riutilizzabile: il sacchetto con cui arriva la maniglia è un copriwinch in neoprene, il pezzo di imballo che tiene la maniglia ferma duramte il trasporto diventa un sottobicchiere da cui possono essere presi tre portachiavi galleggianti. Il prezzo? In linea con le altre buone maniglie presenti sul mercato. https://easysea.org/it/

COME FUNZIONA EASYSEA