X-Yachts Med Cup: vince Spirit of Nerina, ma la festa è di tutti gli X

L’edizione 2019 della X-Yachts Med Cup, la regata aperta alle imbarcazioni del cantiere X-Yachts, è cominciata sabato nel migliore dei modi, con due regate a bastone portate a termine dal comitato. Un vento leggero ma stabile da Nord, di intensità tra i 7 ed i 10 nodi con mare piatto, ha accolto le imbarcazioni iscritte.

La prima prova, su un percorso bolina-poppa di circa 5 miglia, ha visto vincere nella classe ORC Spirit of Nerina, X-35 OD di Paolo Ricaldone, e nella Classe Crociera Whisper, X-43 di Jean Jacques Dayries.

Tra la prima e la seconda prova un leggero shift del vento di alcuni gradi verso est ha obbligato il comitato a riposizionare il campo, ed alle ore 14:00 ha avuto il via la seconda prova sempre sul percorso bolina-poppa; in ORC ha avuto la meglio Free Lance, X-332 di Federico Bianchi, e in Classe Crociera S’extra, Xc 45 di Sandro Vinci.

Gli equipaggi hanno poi partecipato nella serata di sabato, dopo le fatiche della regata, alla cena di gala, sotto la tensostruttura posizionata dal Comune di Chiavari in Colmata a mare. Nel corso della cena Andrea Mura, velista di fama a livello nazionale ed internazionale, ha condiviso con i partecipanti la propria esperienza di 4 mesi a bordo dell’Xc 45 nei mari Caraibici.

Domenica il vento da Sud-Sud Ovest ha permesso l’effettuazione di una prova, su un percorso a bastone di circa 3 miglia, con mare calmo e cielo nuvoloso. In Classe ORC ha avuto la meglio Capitani Coraggiosi, l’X-41 di Federico Felcini e Guido Santoro, mentre in Classe Crociera ha vinto la prova Whisper, l’X-43 di Jean Jacques Dayries, bissando il successo della prima manches di sabato.

Ecco i premiati della classifica finale della X-Yacht s Med Cup 2019:

Vincitore Classe ORC Overall: Spirit of Nerina, X-35 OD di Paolo Ricaldone e Paolo Sena (Varazze CN)

Classe ORC 1 (Classi A, 1, 2):

1° classificato: Capitani Coraggiosi, X-41 di Federico Felcini e Guido Santoro (Yacht Club Chiavari)

2° classificato: Malafemmena, X-41 di Stefano Fanciulli (LNI Genova)

3° classificato: Blue, XP55 SD di Claudia Guarisco (Yacht Club Como)

Classe ORC 2 (Classi 3,4,5):

1° classificato: Spirit of Nerina, X-35 OD di Paolo Ricaldone e Paolo Sena (Varazze CN)

2° classificato: Free Lance, X-332 di Federico Bianchi (LNI Chiavari)

3° classificato: Imxtinente, X-35 OD di Adelio Frixione (C.N. Marina Genova Aeroporto)

Classe Crociera

1° classificato: Whisper, X-43 di Jean Jacques Dayries (Yacht Club Chiavari)

2° classificato: S’extra, Xc 45 di Sandro Vinci (Fraglia Vela Desenzano)

3° classificato: Life di PierGiorgio Bassi (Yacht Club Chiavari)

Per l’organizzazione della regata X-Italia si è avvalsa della collaborazione di Yacht Club Chiavari e LNI Chiavari, che hanno fornito il proprio supporto tecnico e hanno curato l’organizzazione a mare, la posa del campo di regata e la gestione di tutte le complesse tematiche che una regata può comportare.

Altrettanto fondamentale la collaborazione del Comune di Chiavari, che ha fornito il proprio patrocinio: “Anche quest’anno il Comune di Chiavari – ha dichiarato Fabio Baffigi amministratore di X-Italia srl – ci ha sostenuto fin da subito. Credo abbia compreso l’importanza, anche da un punto di vista turistico e di promozione del territorio, che tale iniziativa può rappresentare. La visibilità dell’evento sarà internazionale e potremo ancora una volta mostrare quanto la nostra città ha da offrire sia in mare sia a terra”.

https://www.x-yachts.com/it/