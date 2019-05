X-Yachts Med Cup: per Spirit of Nerina buona la prima

Torna anche quest’anno la X-Yachts Med Cup, la regata che nel golfo del Tigullio, con base a Chiavari, raccoglie le migliori imbarcazioni del cantiere danese in un weekend di regate e divertimento. Quest’anno ad arricchire il programma della manifestazione c’è anche la presenza del navigatore sardo Andrea Mura, che condividerà con gli altri velisti la sua esperienza di crociera caraibica a bordo dell’Xc 45.

L’edizione 2019 della X-Yachts Med Cup 2019 è cominciata nel migliore dei modi con due regate a bastone portate a termine dal comitato. Vento leggero ma stabile da Nord, di intensità tra i 7 ed i 10 nodi con mare piatto, ha accolto le oltre 20 imbarcazioni iscritte. La prima regata si è disputata su un bastone bolina-poppa di circa 5 miglia, ha visto nella classe ORC i seguenti risultati: 1- “Spirit of Nerina”, X-35 OD di Paolo Ricaldone 2- “Capitani Coraggiosi”, X-41 di Federico Felcini e Guido Santoro 3- “Free Lance”, X-332 di Federico Bianchi Mentre nella classe Crociera: 1- “Whisper”, X-43 di Jean Jacques Dayries 2- “S’extra”, Xc 45 di Sandro Vinci 3- “Doctor X”, X-43 di Michele Gianazza

Tra la prima e la seconda prova, un leggero shift del vento di alcuni gradi verso est ha obbligato il comitato a riposizionare il campo. I risultati della seconda prova sono i seguenti per la classe ORC: 1- “Free Lance”, X-332 di Federico Bianchi 2- “Spirit of Nerina”, X-35 OD di Paolo Ricaldone 3- “Capitani Coraggiosi”, X-41 di Federico Felcini e Guido Santoro Mentre per la Crociera: 1- “S’extra”, Xc 45 di Sandro Vinci 2- “Whisper”, X-43 di Jean Jacques Dayries 3- “Life”, X-43 di Piergiorgio Bassi Dopo le due prove, la classifica Overall di classe ORC vede al primo posto l’X-35 di Paolo Ricaldone “Spirit of Nerina”, e in classe Crociera l’Xc 45 “S’extra” di Sandro Vinci, su cui per l’occasione hanno regatato Andrea Mura e il direttore generale di X-Yachts Kraen Brick Nielsen.

www.x-yachts.com/it