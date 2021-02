La classifica dei porti più belli secondo lo “yankee” stregato dal Mediterraneo

John Gilmour ha sessant’anni, vive a Boston e ha due passioni: la barca e il Mediterraneo. Da vent’anni ha organizzato la sua vita e quella della sua compagna Jennifer in modo da passare ogni anno, da vent’anni, quattro mesi girando il Mediterraneo con la sua barca, un Jeanneau Sun Odyssey 45. Sfrutta i periodi migliori, atterra dove ha lasciato la barca il 1° giugno e rientra negli Stati Uniti il 3 luglio per poi ritornare sulle sponde del Mare Nostrum il 1° settembre e restarci sino al 31 ottobre. (fonte immagine: https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Ortigia)

In questi 20 anni ha navigato il Mediterraneo – lui lo chiama The Big Lake – in lungo e in largo: “Mi mancano ancora Libano, Israele e Albania” confessa durante il nostro incontro casuale in un bar di Santa Margherita Ligure.

A lui piace il Mediterraneo perché può ormeggiare la sua barca in porti turistici ‘aperti’ sulle città, cosa impossibile negli USA dove, dice: “I porti sembrano dei fortini presidiati da guardie, spesso lontani dalle città e paesi”. John ci ha mostrato dal suo Diario di Bordo la sua personalissima classifica dei 15 porti turistici inseriti nelle località di mare che gli sono piaciuti di più.

Ecco la sua personale classifica, rigorosamente non in ordine di preferenza, con brevi annotazioni: