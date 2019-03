VELA Cup, tutti possono partecipare. Anche in deriva, come hanno fatto Jordi e Tommaso!

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





Il bello della TAG Heuer Vela Cup di Santa Margherita Ligure (4-5 maggio), la la tappa “mamma” del circuito di regate più affollate del Mediterraneo, è che tutte le barche possono partecipare, senza limitazione di età, tipologia o lunghezza.

25 ANNI IN DUE, CON IL FEVA ALLA VELA CUP

Il giovanissimo Jordi Rodriguez, classe 2006 da Brescia, lo ha scoperto vedendo la festa di vele in mare: e ha deciso che non si sarebbe perso per nessun motivo la scorsa edizione. E nell’iscrivere il suo piccolo RS Feva (3,65 x 1,42 m) ne ha approfittato per scriverci:

“Sono un ragazzo di dodici anni. Vado in barca da 6 anni e da 4 anni faccio agonismo. Regato con l’RS Feva. Il mio prodiere si chiama Tommaso Acerbis e ha tredici anni. Adoro andare in barca a vela, con il mio prodiere mi diverto tantissimo e adoro il Feva.

L’anno scorso sono venuto al VELAFestival, ho visto la regata dalla spiaggia: non sapevo che tutti potessero partecipare e con qualsiasi barca; mi sono promesso che quest’anno l’avrei fatta anch’io con il mio prodiere e il nostro Feva. È un anno che aspettiamo e non vediamo l’ora che arrivi sabato 5 maggio!”.

Jordi e Tommaso, vi aspettiamo anche quest’anno alla VELA Cup!!!

CERCO/OFFRO IMBARCO

E aspettiamo tutti voi. Partecipare è facile e non è necessario avere la barca! Potete contare su My Match Race, la piattaforma virtuale dove i velisti che vogliono regatare si incontrano. Sul sito VELA Cup è già disponibile la funzione CERCO/OFFRO IMBARCO (Clicca qui)