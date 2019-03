Compie 75 anni la Rolls Royce dei wc marini, il Blake & Sons

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





Ha compiuto 75 anni di vita la Rolls Royce dei wc marini, il mitico Blake & Sons. Un compleanno importante per uno degli accessori da barca di cui si parla poco, ma che sono uno dei “punti caldi” dell’attrezzatura. Quindi, bando all’ipocrisia, parliamo di questo wc gioiello che resiste, quasi identico da 75 anni ed è considerato il miglior wc marino tutt’ora in commercio.

Perché è considerato il top? Perché è semplicissimo, si smonta con una facilità stupefacente e ha un segreto che lo rende tutt’ora unico rispetto agli innumerevoli modelli sul mercato: ha due pompe separate, come dice il manuale, possiede “Sistemi di pompaggio separati assicurano che l’acqua pulita e i rifiuti non vengano mai mescolati”. Nessun altro ha attuato questo accorgimento, ovviamente più costoso dell’uso di una sola pompa per immissione dell’acqua e la sua espulsione. Il sistema di Blake & Sons diminuisce di molto il rischio di intasamenti e spiacevoli bloccaggi del maccanismo che chi va in barca ben conosce.

I wc Blake & Sons, realizzati tutt’ora in Inghilterra (neanche una vite è cinese) sono prodotti in due soli modelli che si differenziano solo per le dimensioni della tazza e dell’asse: il Baby Blake e il Victory.

Perché sono dei “gioielli”? Pensate, niente pezzi di plastica ma solo materiali marini pregiati. Il meccanismo di azionamento è costruito in bronzo per una vita lavorativa eccezionalmente lunga, il sedile è rigorosamente in legno (bianco o color legno verniciato a coppale), la tazza è in pregiata porcellana.

Ovviamente gli ultimi modelli sono adatti per l’uso con serbatoio di acque nere e il montaggio è facilitato e sicuro sopra o sotto la linea di galleggiamento con pratiche valvole di chiusura.

LA STORIA DI BLAKE & SONS

Blakes Lavac Taylors Limited può far risalire la sua storia al 1798, quando iniziò la sua attività a Gosport, nell’Hampshire come Blake & Sons, fornendo una gamma di lavorazione del metallo per le barche di quel periodo. Con i cambiamenti nella progettazione delle imbarcazioni all’inizio del secolo scorso, la domanda di molti di questi articoli è diminuita e Blakes si è concentrata sempre più sull’idraulica nelle imbarcazioni, in particolare nella produzione di bagni e rubinetti.

Questi incorporavano leghe di rame di alta qualità resistenti all’acqua di mare e l’azienda divenne riconosciuta come specialista in questo campo. Nel 1969 Blakes ha aggiunto alla sua gamma di attrezzature idrauliche con l’acquisto di Lavac, ed è tornata nel campo della cucina e del riscaldamento con l’acquisizione della nota attività di Taylors 1981.

Verso la fine degli anni ’80 l’azienda si trasferisce a Poole, dove commercia come Chillington Marine, fino al febbraio 1999 quando la gamma di prodotti Blake, Lavac e Taylor vengono acquisiti dall’attuale azienda e trasferiti a Warsash.

Per saperne di più: www.blakes-lavac-taylors.co.uk