Qualcosa di nuovo nelle assicurazioni. Arriva la polizza modulare Siat Sail

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





0 shares



Nel mondo un po’ sonnolento delle assicurazioni per la nautica arriva, finalmente, qualcosa di nuovo. La propone Siat Assicurazioni (Gruppo Unipol) che ha creato la nuova polizza “combinata” Siat Sail.

Si tratta di una polizza modulare con quattro possibilità: i danni all’imbarcazione, la responsabilità civile per danni a persone e cose di terzi, gli infortuni del comandante e dei trasportati e infine l’assistenza durante la navigazione per l’imbarcazione e le persone. La modularità consiste nella articolazione della polizza in quattro sezioni separate – appunto Corpo, RC, Infortuni e Assistenza – che, secondo la scelta del cliente, possono essere acquistate nella loro totalità, oppure in combinazioni diverse, con l’unico requisito che sia presente almeno una delle due coperture “principali”, Corpo o RC.

IL DETTAGLIO DELLE QUATTRO POSSIBILITA’



1) Corpo: danni propri all’unità da diporto

Copre la Perdita Totale, l’Abbandono, le Spese di Salvataggio, la Rimozione Relitto ed i Danni Parziali.

La polizza include nelle coperture:

• Alluvione, inondazione, terremoto ed eruzioni vulcaniche

• Acque non protette

• Rimpiazzo a nuovo fino a 3 anni di età dell’imbarcazione

• Rinuncia alla rivalsa per danni da incendio

• Trasferimenti terrestri per unità di lunghezza fino a 10 m

• Deroga alla regola proporzionale per danni parziali

• Scuola di vela o guida

• Eventi socio-politici

• Bagagli ed oggetti personali.

2) R.C. Natanti: Responsabilità Civile per danni a Persone e cose di terzi

Copre la Responsabilità Civile per danni a Terzi derivanti dalla navigazione o dalla giacenza delle Unità da Diporto. Oltre alle coperture previste per legge (danni alla persona), la polizza copre:

• Danni a cose ed animali di terzi (inclusi i trasportati)

• Danni a terzi provocati durante la navigazione a vela

• Danni occorsi durante l’utilizzo dell’Unità per scuola guida

• Danni provocati a terra durante giacenza, alaggio, varo inclusi i danni da incendio comunque verificatosi

• Danni ai trasportati.

3) Infortuni del Conducente / Comandante e dei trasportati

Copre le conseguenze di Infortuni subiti dal Conducente /Comandante e/o dai Trasportati sull’unità da diporto dal momento in cui salgono a bordo fino al momento in cui ne discendono, incluse le operazioni di imbarco e sbarco.

4) Assistenza in navigazione

Fornisce Assistenza all’imbarcazione e alla persona (Assicurato e Familiari) durante la navigazione e la giacenza al di fuori del porto di stazionamento abituale.

Oltre a questa modularita della polizza Siat Sail, per quanto riguarda la copertura dei danni all’unità da diporto, si può scegliere fra tre alternative di copertura di ampiezza decrescente (Platinum, Gold e Silver) ed in aggiunta può acquistare alcune specifiche estensioni di copertura rispetto alla garanzia prestata dalla polizza.

Per info: siatsail@siatass.com

www.siat-assicurazioni