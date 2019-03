BARCHE USATE. J/133, per i velisti più esigenti

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





Dopo il successo ottenuto con il J 109, il cantiere americano J Boats ha puntato anche nel segmento dei 13 metri. E lo ha fatto giocando ancora una volta le sue carte migliori, che sono la qualità costruttiva, determinate l’utilizzo della metodologia Scrimp, e gli alti rapporti progettuali. Con l’aggiunta di quei centimetri di bordo libero che mancavano ai J della precedente generazione e che senza snaturare le linee, offrono altezze interne abbondanti. Accattivante, veloce ma facile da portare, il J/133 nasce per soddisfare il velista più esigente, quello che ama cimentarsi tra le boe così come divertirsi a planare con il gigantesco asimmetrico murato sul bompresso, navigando in famiglia. Una barca molto lunga al galleggiamento rispetto al suo peso e molto invelata. Due dati che interpolati tra loro, danno come risultato ottime prestazioni in tutte le andature, sia con vento forte sia con poca aria.

COPERTA

Spaziosa e ben concepita la coperta del J/133 colpisce per la ricchezza dell’attrezzatura tutta Harken. Ogni componente è dimensionato correttamente e montato al posto giusto così da soddisfare chi regata al pari di chi va in crociera con equipaggio ridotto. Il disegno del pozzetto è tradizionale, chiuso sul retro e diviso dal trasto della randa. Lunghissimo (2,82 m) per agevolare la circolazione, è stretto quanto basta per puntare i piedi sottovento. Ampi i passavanti.

INTERNI

Negli interni molta importanza è stata data alle zone operative, ovverosia al carteggio e alla cucina. Classico lo schema della dinette, composta da due panche contrapposte trasformabili in cuccette e un tavolo ad ante molto grandi che consente di sfruttare le sedute di ambedue le murate per una seduta complessiva di sei posti comodi.

Valutazione media sul mercato dell’usato 140.000 euro

Lunghezza fuori tutto 13,11 m

Larghezza 3,90 m

Sup. velica 92,00 mq

Pescaggio 2,29 m

Dislocamento a vuoto 8100 kg

Posti letto 6/8

Serbatoio acqua 420 l

Serbatoio carburante 170 l