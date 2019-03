Uccise due velisti italiani investendoli con il motoscafo. Condannato (finalmente) il magnate croato

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





Si può sindacare sul fatto che quattro anni e dieci mesi di carcere (senza il beneficio della condizionale) siano pochi, ma la giustizia, finalmente, ha fatto il suo corso. Il magnate croato Tomislav Horvatincic è stato condannato dal tribunale di Sebenico (Croazia) per aver causato la morte nel 2011 di due velisti padovani, Francesco Salpietro (60 anni) e Marinelda Patella (60), centrando la loro barca a vela (il Grand Soleil 39 Santa Pazienza) in motoscafo. (immagine di copertina http://www.jutarnji.hr/)

Il ricco imprenditore edilizio Horvatincic non era presente in aula durante la lettura della sentenza di quello che è stato il terzo processo contro di lui, dopo che i precedenti due erano stati annullati in appello.

La prima sentenza di colpevolezza, emessa nel 2015, era stata annullata per vizi procedurali, mentre la seconda volta, nel novembre del 2017, l’imprenditore era stato assolto: il tribunale aveva stabilito che Horvatinčić non aveva potuto far nulla per impedire la collisione tra il suo motoscafo (un Itama 40 Open) e la barca perché colpito da sincope a pochi secondi dall’impatto. Tesi debolissima e sentenza che in Croazia aveva fatto scalpore.

A seguito dell’assoluzione, anche il figlio della coppia, Federico Salpietro, ci aveva inviato una lunga lettera in cui ripercorreva la tragedia e che vi consigliamo di leggere per capire la dinamica dell’incidente e dei successivi step giudiziari.

