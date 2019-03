Scopri la barca di 10 metri da crociera che diventerà olimpica

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





Una barca di 30 piedi ideata dal 46enne ucraino Rodion Luka, chiamata L30, è la candidata più accreditata a diventare la nuova barca olimpica cabinata nel 2024. L’indiscrezione clamorosa l’ha fornita la rivista tedesca Yacht.

Così scrive: “L30 ha apparentemente vinto una tappa importante. Secondo le informazioni raccolte da Yacht, la barca a chiglia di 30 piedi è stata scelta dalla World Sailing Association come yacht per il Campionatio del Mondo che precede i Giochi Olimpici del 2024. Il cantiere non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale. Tuttavia, si dice che il contratto con World Sailing sia già stato firmato”.



Ma che barca è L30?

Si tratta di un cabinato da crociera veloce di 10 metri ideato dall’ucraino Rodion Luka e progettato e costruito in Slovenia da Andrej Justin, conosciuto per aver progettato e costruito le barche del circuito RC 44 che hanno la prerogativa di poter essere “smontate e rimontate” con facilità per essere spedite in tutto il mondo per le tappe dell’omonimo circuito. Anche L30 ha questa prerogativa, è la barca più grande che può essere carrellata con una normalissima auto.

Questo 10 metri (m. 9,58 per l’esattezza) è capace di altissime prestazioni a vela ed è quindi ideale come barca olimpica, ma è anche una perfetta barca da crociera per una famiglia sportiva. E’ dotata all’interno di un open space con bagno separato con doccia, tavolo e cucina. Il motore è elettrico di Oceanvolt con sail drive che funge anche da idrogeneratore, dichiarano una velocità a motore massima di 8 nodi con autonomia di 21 miglia navigando a 4,5 nodi. Il pozzetto è ampissimo con due ruote del timone che si collegano ai due timoni esterni, di facile ispezione perché sono agganciati allo specchio poppiero.

Lo scafo ha un generoso spigolo e murate verticali con prua e poppa ad angolo inverso. La chiglia è retrattile (ottima soluzione anche per la crociera) comandata da un semplice paranco governato da due winch ai lati del tambuccio. E’ dotato di un bompresso retrattile lungo ben 1,50 m che gli consente di portare un gennaker di 83 mq. La disposizione della coperta garantisce la manovrabilità con due sole persone di equipaggio.

Il costo dell’L 30 è attorno ai 100.000 euro.

I NUMERI DELL’L30

Ideazione: Rodion Luka

Cantiere: SVP YACHTS

Design: Justin Yacht Design

LOA – 9.58 m (30 piedi)

Lunghezza scafo – 9.25 m

Lunghezza al galleggiamento – 9.20 m

Larghezza massima – 2.54 m

Propulsione – Oceanvolt electric motor con sail drive idrogeneratore ed elica a due pale abbattibili

Pescaggio – 1.80 m / 0.58 m

Dislocamento – 1820 kg

Zavorra – 790kg

Serbatoio acqua – 45 litri

http://www.l30class.com