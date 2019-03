Piovono iscrizioni alla TAG Heuer VELA Cup di Santa Margherita! Vi aspettiamo!

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





Manca ancora un mese e mezzo alla TAG Heuer VELA Cup di Santa Margherita Ligure (4-5 maggio) ma abbiamo già superato la quota 40 iscritti! Anche quest’anno, la tappa “mamma” del circuito di veleggiate più affollato d’Italia si annuncia imperdibile: obiettivo, 200 barche in acqua.

Ecco tutto quello che dovete sapere sulla TAG Heuer VELA Cup:

DOVE A Santa Margherita Ligure, con percorso nel Golfo del Tigullio con passaggio a Portofino. Durata massima attorno alle 4 ore

QUANDO Sabato 4 e domenica 5 maggio. Le due regate/veleggiate sono con classifiche indipendenti e si puà partecipare anche solo ad una prova.

CHI PUO’ PARTECIPARE Qualsiasi tipo di barca di ogni dimensione e foggia, senza limitazioni d’età, senza burocrazia ne complicazioni tecniche, con classifiche stilate in base alla lunghezza e/o omogeneità di prestazioni. Non c’è bisogno di alcun certificato di stazza.

CLASSIFICHE In raggruppamenti omogenei in base alla lunghezza in due categorie, “classe crociera” (vele bianche, esclusoCode 0) e “classe regata” (Code 0, spi, gennaker, ecc). Classifica speciale per le imbarcazioni “vintage” divise in “epoca” (costruzione anteriore al 1969) e ”classiche” (costruzione anteriore al 1988. Classifica speciale per le barche del cantiere ICE Yachts e Yacht 2000 (ICE Cup).

PREMI Vengono premiati i primi tre di ogni raggruppamento delle due categorie classe crociera” e “classe regata”, premi alle barche Vintage nelle due categorie “epoca” e “vintage”. Premi speciali: al primo classificato che avrà ottenuto la migliore performance (sistema ad handicap) tra tutte le barche partecipanti – al primo in tempo reale delle categorie classe crociera” e “classe regata” – alla barca più elegante (premio Gentlemen Yachting) e all’ultimo classificato. Tra tutti i partecipanti viene sorteggiato un prezioso orologio TAG Heuer e un Garmin inReach.

ISCRIZIONI A partire da 70 euro sul sito www.velacup.it (info: velacup@velafestival.com – +39 3939239266). In banchina a Santa Margherita sino alle 21 di venerdì 3 maggio.

ORMEGGI Accordo esclusivo a tariffe agevolate con il Marina di Chiavari Calata Ovest: segreteria@calataovest.it – +39 340 1633413 – 0185 1751578.

SERVIZIO NAVETTA Per le barche che ancorano nella rada di Santa Margherita servizio tender sabato e domenica.

PROGRAMMA Sabato 4 maggio ore 8.30: Briefing al VELAFestival a Santa Margherita – ore 11 partenza della regata/veleggiata – ore 19 Festa della Premiazione al VELAFestival – ore 20 Vela Cup Party con con musica, drink, cibo. Domenica 5 maggio ore 10 partenza della regata/veleggiata – ore 18 Festa della Premiazione al VELAFestival.