VIDEO: i 5 errori per lussarsi la clavicola in strambata

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





55 shares

Abbiamo pescato questo video su Youtube, girato a bordo di un Hanse 630, dove si assiste allo sfortunato incidente occorso durante una strambata a un membro dell’equipaggio che per fortuna non ha riportato conseguenze più gravi di una fastidiosa lussazione della clavicola. L’azione si svolge in quella che sembrerebbe essere una regata, vicino la boa di poppa.

Apparentemente sembra esserci una condizione di vento medio e la barca naviga in sicurezza senza gennaker o altre vele da andature portanti, quindi una situazione con poche criticità da gestire. Attenzione però perché alle andature portanti una barca con un dislocamento medio pesante come questa, già nel vento medio se naviga lentamente senza gennaker avrà carichi molto importanti sulla scotta randa e la strambata sarà violenta, occorrerà quindi prestare la massima attenzione. Andiamo a vedere nella sequenza cosa non viene fatto correttamente.

LA SEQUENZA DEGLI ERRORI