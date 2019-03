BARCHE USATE. Sun Fast 3200, per planare in altura

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





Il cantiere Jeanneau ha realizzato un 32 piedi tecnologico, ad alte prestazioni che ricorda e si ispira ai più grandi Open 60 utilizzati per le regate oceaniche. Opera di Daniel Andrieu, lo scafo presenta delle entrate di prua sottili e un baglio massimo che da metà barca prosegue fino a poppa. Questo, oltre a garantire una buona stabilità di forma, permette di raggiungere elevate velocità alle andature portanti. Il risultato è un prodotto dal design innovativo e dove tutto è ottimizzato per veloci navigazioni a vela nella maggiore sicurezza possibile. La leggerezza e la rigidità dello scafo sono garantite dal metodo di infusione utilizzato anche per la coperta e, abbinate ad un piano velico potente e di facile utilizzo sono i punti forti di questo yacht oceanico che viene proposto ad un prezzo davvero competitivo.

COPERTA

Il layout di coperta del Sun Fast 3200 è impostato sulla praticità di manovra in tutte le condizioni di vento e di mare. Tutta l’attrezzatura è posizionata in modo da risultare intuitiva nel suo utilizzo da parte dell’equipaggio. Il trasto della randa è posizionato sulla panca di poppa e la giusta distanza delle sedute del pozzetto consentono di puntare i piedi con facilità. L’attacco delle lande esterno permette di avere passavanti larghi e liberi da ingombri.

INTERNI

Nella progettazione degli interni è stata posta particolare attenzione a risparmiare il maggior peso possibile. Questi infatti si presentano molto essenziali e privi di tutto il mobilio superfluo. Ma allo stesso tempo, forniscono tutto ciò che è indispensabile avere a bordo durante una crociera. La zona prodiera è dedicata a calavele che contiene al suo interno una toilette. Il quadrato ha due divani lineari a murata e due cabine gemelle sono ubicate a poppa. Essenziale è la zona cucina.

Valutazione media sul mercato dell’usato 80.000 euro

Lunghezza fuori tutto 10,10 m

Larghezza 3,48 m

Sup. velica 60 mq

Pescaggio 1,90 m

Dislocamento a vuoto 3400 kg

Posti letto 4

Serbatoio acqua 80 l

Serbatoio carburante 75 l