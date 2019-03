BARCHE USATE. Catalina 350, un classico a stelle e strisce

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





Progettato da Frank Butter, il Catalina 350 è un cruiser di 11 metri. Realizzato dal cantiere americano Catalina, produttore di oltre 70mila imbarcazioni in una trentina d’anni, questo sloop eredita la filosofia costruttiva dei Catalina 34 e 36, interpretando fedelmente il concetto americano di sailing yacht. Lo scafo si presenta con linee classiche e una buona distribuzione dei volumi della carena. Quest’ultima ha una stellatura che garantisce un passaggio morbido sull’onda anche in caso di mare formato. Le due chiglie disponibili permettono di poter scegliere tra due diversi pescaggi, 1,98 e 1,37 m, in modo da poter assecondare le proprie esigenze. Comfort, grande abitabilità interna, dotazioni di bordo complete e facilità d’utilizzo sono le caratteristiche salienti di un progetto che strizza decisamente più l’occhio alla comodità a bordo che alle pure prestazioni veliche.

COPERTA

Ideale per una navigazione in equipaggio ridotto grazie a manovre ben riportate in pozzetto e il trasto della randa posto sopra la tuga. Il pozzetto è ben protetto dagli spruzzi con ampi gavoni e la colonnina centrale della timoneria a cui è agganciato il tavolo ad ante abbattibili.

INTERNI

Sono il punto di forza di questo undici metri, con un layout tipico delle barche americane: rifiniti, ben accessoriati e voluminosi, rendono questa barca sorprendentemente abitabile. Il mobilio è realizzato in legno massello, mentre le paratie sono in teak impiallacciato. Le disposizioni prevedono due cabine matrimoniali, quella a poppa con un letto trasversale di grandi dimensioni. La cucina a C si trova a destra dell’entrata fronteggiante la dinette. Il bagno è uno solo, dotato di doppia entrata.

Valutazione media sul mercato dell’usato 90.000 euro

Lunghezza fuori tutto 11,10 m

Larghezza 3,96 m

Sup. velica 67,91 mq

Pescaggio 1,98/1,37 m

Dislocamento a vuoto 5668 kg

Posti letto 4

Serbatoio acqua 335 l

Serbatoio carburante 148 l