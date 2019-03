BARCHE USATE. Rustler 36, lo sloop che ha vinto il Golden Globe

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





Il Rustler 36, la barca con la quale Jean Luc Van de Heede ha vinto il Golden Globe (Leggi QUI), è una di quelle barche per la quale il tempo non passa mai e che ha nelle sue doti marinare e nella sua robustezza i suoi punti di forza. La sua vocazione a lunghe navigazioni, nonostante i soli 11 metri di lunghezza, è testimoniata dai numerosi armatori che hanno compiuto attraversate oceaniche. Pensato e costruito con grande cura dei particolari, è stato studiato per offrire grande sicurezza in navigazione e comfort essenziale nella vita di bordo. Esteticamente si presenta con una linea molto classica caratterizzata da murate basse, dritto di prua inclinato e arrotondato, poppa rovescia e cavallino accentuato.La chiglia lunga funge anche da skeg del timone contribuisce a fornire a questo 36 piedi un’ottima stabilità di rotta e un morbido passaggio sull’onda anche in presenza di mare formato. L’armo è in testa d’albero con un piano velico tipico degli anni ’80 con una randa a basso allunamento e una vela di prua ad alta sovrapposizione.

COPERTA

Il timone a barra necessita di una certa prestanza fisica ma ha sempre dato la sensazione di avere la barca sotto controllo grazie anche alla giusta larghezza del pozzetto che permette di puntare comodamente i piedi sulla panca di sottovento. L’ergonomico posizionamento dell’attrezzatura di coperta permette di manovrare agevolmente anche in presenza di equipaggio ridotto e di rimanere sempre protetti all’interno del pozzetto. La scotta randa, a paranco, è facilmente utilizzabile dal timoniere.

INTERNI

Più classici e marinari di così non si può. Scendendo sottocoperta, a sinistra il carteggio e a destra la cucina a C. Al centro il quadrato con divani contrapposti che si tramutano in cuccette. A prua c’è la cabina matrimoniale e a poppa due cuccette sovrapposte. Un solo bagno e molte zone di stivaggio.

Valutazione media sul mercato dell’usato 90.000 euro

Lunghezza fuori tutto 10,77 m

Larghezza 3,35 m

Sup. velica 64,40 mq

Pescaggio 1,67 m

Dislocamento a vuoto 7.623 kg

Posti letto 5+1

Serbatoio acqua 160 l

Serbatoio carburante 220 l