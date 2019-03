Cade dalla barca in Pacifico, si salva gonfiando d’aria i suoi jeans. Ecco come ha fatto

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





Una bomata improvvisa, e si è ritrovato in acqua, al largo della costa neozelandese di Gisborne: Arne Murke, marinaio tedesco di 30 anni, stava trasferendo assieme al fratello la barca a vela di 12 metri Wahoo dalla Nuova Zelanda al Brasile). In un primo momento è rimasto con un braccio impigliato sotto lo scafo, poi non è riuscito a raggiungere il salvagente che il fratello gli aveva lanciato: la corrente e le onde di tre metri lo hanno trascinato via.

SALVO GRAZIE AI JEANS

Murke non si è perso d’animo. Si è ricordato di una tecnica impiegata dai Navy Seal, le Forze Speciali Americane: ha annodato le estremità dei suoi jeans e li ha gonfiati trasformandoli in un giubbotto di salvataggio. Ha dichiarato al New Zealand Herald: “L’ho visto fare molto tempo fa e ho sempre pensato: se mai dovessi finire fuoribordo senza un giubbotto di salvataggio lo farò”.

IL VIDEO DEL SALVATAGGIO

Nel frattempo il fratello di Arne ha allertato i soccorsi e un elicottero della Hawke’s Bay Rescue è riuscito a localizzarlo e recuperarlo, tre ore dopo che era caduto in acqua. Lo stratagemma utilizzato da Murke lo ha tenuto a galla evitandogli sforzi e il rischio di lasciarsi andare per lo sfinimento: “Ero sott’acqua e pensavo … fallo per tua figlia! Resisti”, ha dichiarato.

COME REALIZZARE UN GIUBBOTTO CON I PROPRI JEANS

Il tedesco ha dichiarato di essersi spaventato, ma che non smetterà di navigare. L’esperienza gli ha insegnato di prestare maggiore attenzione e sicuramente, nelle prossime lunghe navigazioni, non si dimenticherà di attaccarsi alla jack line.