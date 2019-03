Velista dell’Anno TAG Heuer, stop ai voti! Ecco chi è passato alle semifinali

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





14 shares



Stop al televoto, direbbe un impomatato Claudio Baglioni dal palco dell’Ariston di Sanremo. Ma qui non siamo al Festival, questo è il Velista dell’Anno TAG Heuer e il popolo web ha detto la sua in questa seconda fase con ben 22.941 voti sul sito http://velistadellanno.giornaledellavela.com (che per la cronaca è stato visualizzato 143.392 volte). Sommati a quelli della fase precedente, siamo a 42.000 in totale: mai stati così tanti.

I candidati erano in 49 (dopo la prima scrematura tra i 100 iniziali), sono rimasti in 25. Anzi, in 26, visto che c’è un parimerito al 25° posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla fase semifinale: potrete votare nuovamente a partire dalle ore 13 del 2 aprile (fino alle ore 12 del 15 aprile). Nella prossima fase il voto del pubblico avrà valore consultivo e servirà alla giuria del Giornale della Vela a determinare i cinque finalisti tra cui verrà svelato il Velista dell’Anno TAG Heuer (e tutti gli altri premi) alla Serata dei Campioni, il 3 maggio alle ore 19 al TAG Heuer VELAFestival di Santa Margherita.

Vediamo i 26 candidati che hanno passato il turno:

1. Morgan IV (Grand Soleil 39 di Nicola De Gemmis) – 2465 voti

2. Cavallo Pazzo II (X35 di Enrico Danielli) – 1873 voti

3. Galimberti Francesco/Galimberti Giacomo – 1060 voti

4. Fontanesi Sophie, Quaranta Claudia, De Murtas Alex, Pezzilli Lorenzo – 1030 voti

5. Tekno (First 31.7 di Piero Arduino) – 998 voti

6. De Paoli Carlo – 987 voti

7. De Felice Pierluigi – 950 voti

8. Renna Nicolò – 757 voti

9. Ugolini Gianluigi/Giubilei Maria – 745 voti

10. Gentilina (Oceanis 430 di Fabio Portesan e famiglia) – 653 voti

11. Clapcich Francesca – 615 voti

12. Carpinello Marco – 612 voti

13. Tevere Remo Mon Ile (First 40 di Gianrocco Catalano) – 603 voti

14. Sericano Matteo – 602 voti

15. D’Ubaldo Oris Martino – 570 voti

16. Desiderato Giulio – 563 voti

17. Belvisi Francesco/Cevola Daniele – 553 voti

18. Raggio Ottavia/Germani Jana – 552 voti

19. Tomasoni Sofia – 540 voti

20. Bora Fast (Sun Fast 3600 di Piercarlo Antonelli) – 525 voti

21. Beccaria Ambrogio – 520 voti

22. Speciale Giorgia – 512 voti

23. Aigylion (Grand Soleil 34 di Paolo Sanguettola) – 500 voti

24. Albano Carolina – 494 voti

25. Altair 3 (Scuderia 50 di Sandro Paniccia) – 491 voti

25. Loucura Zentrum (Este 31 di Frederic Roncone) – 491 voti

La nostra redazione vi aggiornerà costantemente con news, post su Facebook e stories su Instagram, sul profilo del Giornale della Vela e su quello dedicato al Velista dell’Anno.

TRE VOTI PER FASE

A partire da quest’anno ci sono due novità: sarà possibile assegnare tre voti per fase (e non più uno solo)! Potete decidere di dare tre preferenze a un singolo candidato, oppure di dividerle tra più candidati. Per la validazione di ogni voto, vi sarà richiesto l’indirizzo email: vi consigliamo di scrivere quello giusto, il perché lo scoprite tra poco:

VOTA E VINCI!

Quest’anno ci sono due (golosissime) occasioni in più per votare i vostri candidati preferiti del Velista dell’Anno. Tra tutti i votanti del sondaggio che prenderanno parte alla Serata dei Campioni (vi verrà richiesto di registrarvi all’evento con la mail che avete fornito in fase di voto), venerdì 3 maggio alle 19 al TAG Heuer VELAFestival, verranno sorteggiati un prestigioso cronografo Aquaracer del nostro storico partner TAG Heuer e, grazie al nuovo partner del Velista dell’Anno Globesailor un weekend lungo in barca messo a disposizione da Sail Italia (8-9-10 maggio 2020 nella base di Procida a bordo di un Beneteau Oceanis 38, 3 cabine e 2 bagni, skipper escluso).