Il fuoribordo per il tender della vostra barca? Lo scegliete con un click

Stretto l’accordo tra Tohatsu e l’e-commerce HiNelson.com: cosa significa? Processi di acquisto semplici per il vostro fuoribordo, prezzi competitivi e ritiro in 24/48 ore presso una delle 150 Officine Autorizzate Tohatsu presenti sul territorio nazionale

Quando nel 2013 M3 Servizi Nautici decise di riportare Tohatsu in Italia dopo una lunga assenza lo fece con un approccio fuori dagli schemi e all’epoca rivoluzionario: la vendita online. Oggi la collaborazione con HiNelson.com, noto e-commerce di accessori nautici, punta a cavalcare l’era 4.0 rivitalizzando il progetto originario affiancandosi alla rete di concessionari.

E’ questa quindi la scommessa lanciata dalle due aziende che hanno portato alla sigla della partnership per la distribuzione sul web dei motori Tohatsu sul territorio Italiano.

“C’è una profonda differenza tra vendita tramite internet e un e-commerce. Abbiamo scelto HiNelson come Partner esclusivo nell’online non solo per la vasta conoscenza delle dinamiche web, come dimostrato dalla sua rapida ascesa – cosi Raffaele Dayan, Consultant Strategy & Organization di Tohatsu – ma anche per la visione comune nelle sinergie tra il mondo virtuale e reale”.

Processi di acquisto semplici, prezzi competitivi e ritiro in 24/48 ore presso una delle 150 Officine Autorizzate Tohatsu presenti sul territorio nazionale. “Stiamo progettando un nuovo processo di acquisto per il nostro cliente, che potrà scegliere online e ritirare presso uno store fisico, e viceversa. E con Tohatsu inizia ufficialmente questa nuova era” spiega Marcello Labruna, direttore esecutivo di HiNelson.

La gamma in vendita sarà nel primo periodo limitata al MFS2.5, MFS4 e al MFS5 GPL. “Riteniamo che questa gamma, della quale Tohatsu è leader, segua il processo di acquisto dell’accessorio nautico, e in questo segmento HiNelson si dimostra il principale player nell’online” conclude Dayan.

TOHATSU è secondo produttore al mondo di fuoribordo Giapponesi, offre 7 anni di garanzia e una gamma che spazia dal 2.5 al 250 cavalli.

HiNelson è un e-commerce di accessori nautici che offre più di 15.000 prodotti provenienti da oltre 150 produttori differenti.