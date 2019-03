A Salina nasce finalmente un nuovo porticciolo. Ma infuria la polemica

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





Le isole Eolie non abbondano certo di porticcioli turistici. Si trova ormeggio in banchina a Lipari, qualcosa a Vulcano e nel piccolo approdo di Santa Marina a Salina. Null’altro. Quindi non ci ha fatto che grande piacere la notizia che, finalmente, dopo anni di parole e progetti, la Regione Sicilia ha finalmente dato l’ok alla costruzione di un secondo porto a Salina. La nuova realtà passa dalla riconversione dell’approdo esistente di Rinella e non nella creazione di un porto ex novo.

La spesa prevista è di 60 milioni di euro di cui 16 già stanziati. Attorno al molo esistente viene creato un piccolo, vero, porto che consente ormeggio a circa 180 barche con la posa di banchine galleggianti. Come si può vedere dall’immagine del progetto, non va a toccare la vicina, deliziosa spiaggia.

Ma l’approvazione in Regione Sicilia della nuova realtà che porta nuovi ormeggi alle Eolie, che ne hanno gran bisogno, ha causato la solita bufera ambientalista.

Il politico di turno paventa il rischio che questo piccolo porto che nasce da una brutta struttura esistente possa far cancellare le Isole Eolie dall’Heritage List dell’Unesco.

Legambiente Sicilia parla di un’inutile colata di cemento, altre associazioni sono pronte alla mobilitazione. Come al solito, tante proteste per un’opera che, lo ripetiamo ancora, riqualifica un’area e offre un’opportunità di sviluppo per il turismo nautico in una zona tra le più belle del Mediterraneo, dove i servizi sono carenti, senza rovinare le bellezze naturali.