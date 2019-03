Velista dell’Anno TAG Heuer, 39.000 voti! Domani si chiude la seconda fase!

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





18 shares



Ci stiamo avvicinando alla fase decisiva! Domani alle 12 termina il secondo turno del Velista dell’Anno TAG Heuer, il premio più prestigioso della vela italiana, assegnato dal Giornale della Vela fin dal 1991. Avete votato in tantissimi: il sito http://velistadellanno.giornaledellavela.com è stato visualizzato 137.000 volte e solo in questa fase assegnato 20.000 preferenze (39.000 totali con la prima fase!).

QUI LA CLASSIFICA IN TEMPO REALE

Domani, allo scadere del tempo, cosa accadrà? I primi 25 dei 49 candidati rimasti in gara passeranno alla semifinale: potrete votarli nuovamente dal 2 al 15 di aprile. In questo caso il voto del pubblico non avrà valore vincolante ma consultivo, ovvero servirà per aiutare la Giuria del Giornale della Vela ad individuare i cinque finalisti del Velista dell’Anno TAG Heuer, tra i quali, nel corso della serata dei Campioni di Venerdì 3 maggio (a partire dalle 19, al TAG Heuer VELAFestival di Santa Margherita), si saprà chi sarà Velista dell’Anno e chi vincerà tutti gli altri premi in palio. Solo il più votato nelle tre fasi potrete saperlo il 15 di aprile: a lui il premio del pubblico “Most Voted”.

A poco più di 24 ore dalla chiusura delle “urne”, come sta andando?

In testa un “trittico” di barche: Morgan IV, Grand Solei 39 di Nicola De Gemmis, con 2.392 voti, seguito dall’X-35 Cavallo Pazzo II di Enrico Danielli (1846 voti) e da Tekno, First 31.7 di Piero Arduino (1036 voti). Al quarto posto seguono, stravotati, i fratelli Giacomo e Francesco Galimberti, che lo scorso hanno circumnavigato l’Italia in Hobie Cat (906 voti). Poi al quinto posto i ragazzini vincitori dell’Europeo Optimist a Squadre (Fontanesi, Quaranta, De Murtas, Pezzilli), con 753 voti.

Chi invece è in “bilico” nelle retrovie? Francesca Clapcich è attualmente al 25° posto, con 329 voti, ma dietro, staccati di soli 13 e 19 voti, ci sono Loucura Zentrum di Frederic Roncone e Giorgia Speciale, che possono provare a fare il colpaccio in extremis. Staremo a vedere!

La nostra redazione vi aggiornerà costantemente con news, post su Facebook e stories su Instagram, sul profilo del Giornale della Vela e su quello dedicato al Velista dell’Anno.

TRE VOTI PER FASE

A partire da quest’anno ci sono due novità: sarà possibile assegnare tre voti per fase (e non più uno solo)! Potete decidere di dare tre preferenze a un singolo candidato, oppure di dividerle tra più candidati. Per la validazione di ogni voto, vi sarà richiesto l’indirizzo email: vi consigliamo di scrivere quello giusto, il perché lo scoprite tra poco:

VOTA E VINCI!

Quest’anno ci sono due (golosissime) occasioni in più per votare i vostri candidati preferiti del Velista dell’Anno. Tra tutti i votanti del sondaggio che prenderanno parte alla Serata dei Campioni (vi verrà richiesto di registrarvi all’evento con la mail che avete fornito in fase di voto), venerdì 3 maggio alle 19 al TAG Heuer VELAFestival, verranno sorteggiati un prestigioso cronografo Aquaracer del nostro storico partner TAG Heuer e, grazie al nuovo partner del Velista dell’Anno Globesailor un weekend lungo in barca messo a disposizione da Sail Italia (8-9-10 maggio 2020 nella base di Procida a bordo di un Beneteau Oceanis 38, 3 cabine e 2 bagni, skipper escluso).