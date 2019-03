ICE 60 RS: nasce la versione “corsaiola” per dominare in altura

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





Il cantiere ICE YACHTS si presenta sul mercato con un nuovissimo prodotto , l’ICE 60RS, versione racer del già velocissimo ICE 60 (Leggi QUI la nostra prova in anteprima mondiale), che strizza l’occhio agli armatori che cercano una barca importante adatta sia a crociere veloci e super confortevoli sia alle regate anche impegnative. Derivato dalle linee potenti dell’ICE 60 standard, con un mix di contenuti presi dai 62’ e 82’, riesce ad esaltare le caratteristiche di robustezza, marinità e performance che contraddistinguono il cantiere.

Design moderno, con dritto di prua rovescio (a scimitarra), delfiniera realizzata in carbonio lunga 1,3 mt e poppa in stile Volvo Open 70 , deriva dal recentissimo racer ICE 33, lanciato dal cantiere a giugno 2014 e già costruito in 5 esemplari, vero mattatore in tutte le regate a cui partecipa, nonché sviluppo naturale dell’ICE 52, altro bestseller di Ice Yachts con oltre 12 esemplari prodotti ad oggi. Sul piano idrodinamico, le linee d’acqua e le appendici, questa volta caratterizzate da un inedito pescaggio di 3,40 metri, sono studiate per ottenere grandi prestazioni.

LA COSTRUZIONE

Il guscio e la coperta sono laminati in infusione da stampo femmina utilizzando fibre di carbonio ; le strutture sempre in carbonio sono laminate in opera e realizzate anch’esse in infusione, diventando un tutt’uno con scafo e coperta. La coperta oltre all’incollaggio classico beneficia poi di fascettature manuali sviluppate in tutta la barca incluse le paratie.

Queste scelte, oltre a contenere i pesi, conferiscono all’imbarcazione una solidità e una robustezza in grado di sopportare le ripetute sollecitazioni e i forti carichi che si affrontano anche nelle navigazioni più impegnative. ICE 60RS è dotato di una pinna realizzata in acciaio in doppio Weldox ad alte caratteristiche meccaniche e di un siluro in piombo fresato a controllo numerico che offrono il vantaggio di ridurre percentualmente il peso della zavorra e quindi il dislocamento totale dell’imbarcazione a parità di momento raddrizzante.

Il timone in carbonio con asse forgiato in autoclave a 7 bar studiato e progettato con tecnologie all’avanguardia permette un controllo impressionante anche ad imbarcazione sbandata o sottoposta a grossi carichi aerodinamici, tenendo sempre ben chiara l’attenzione volta al tema della sicurezza, centrale sia a livello progettuale che costruttivo. La coperta rispecchia le linee generali dei progetti Felci Yacht Design, unendo semplicità e stile, eleganza ed efficienza, comodità e versatilità.

Seguendo questa stessa filosofia il piano velico è caratterizzato da un genoa senza sovrapposizione, dall’assenza di sartie volanti e dall’attacco delle lande, realizzato in carbonio, posizionato direttamente sullo scafo.

Gli interni sono previsti nella versione a 3 o 4 cabine, con 2 o 3 bagni. Armo in carbonio, più alto di 1500 cm rispetto al 60 standard, ad alto modulo per assecondare al massimo le prestazioni dell’ICE 60RS.

Il primo esemplare di ICE 60RS è attualmente in fase costruttiva nel cantiere ICE YACHTS a Salvirola, vicino a Crema e la prima barca, per un esigente armatore italo austriaco, sarà in acqua prima dell’estate prossima.

SCHEDA TECNICA

LUNGHEZZA FT 17,99 m.

LUNGHEZZA AL GALL. 16,80 m.

BAGLIO MAX 5,20 m.

PESCAGGIO 3,40 m.

DISLOCAMENTO 18.200 kg.

ZAVORRA 6.500 kg.

MOTORE 150 CV

SERBATOI ACQUA 1040 LT

CARBURANTE 670 LT

SUPERFICIE VELICA 240 MQ

GENNAKER 360 MQ

www.iceyachts.it