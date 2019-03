BARCHE USATE. Amel 54, il giramondo di razza

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





L’erede del mitico Super Maramu, da lui ha ereditato la robustezza, l’affidabilità e la facilità di manovra. A queste doti vanno però aggiunte delle prestazioni, migliori in tutte le condizioni meteorologiche e un maggior comfort, sia in coperta sia negli ambienti interni. Lo scafo presenta delle sezioni di poppa più larghe così da aumentare la stabilità e allungare il galleggiamento dinamico nelle andature portanti. La distribuzione dei volumi immersi è molto equilibrata, con una profondità minore nella parte centrale e più pieni alle estremità. Poco appariscente, il nuovo Amel 54 conserva la stessa impronta stilistica un po’ démode, riproponendo quelle linee squadrate della tuga e quel ponte in finto teak che è ormai l’emblema degli Amel. Qualche piccola variazione sul tema comunque si nota: la colorazione più chiara della sovrastruttura, la dog house più avvolgente e la sagoma più aggraziata degli oblò laterali.

COPERTA

Lo schema ruota attorno al grande pozzetto centrale di forma quadrata. Questa zona perfettamente protetta dagli alti schienali e dalla dog house in vetroresina, ospita nella parte anteriore la timoneria con annessa poltroncina e quadro di comando. Una sola persona, senza spostarsi dalla ruota, è così in grado di condurre la barca in totale autonomia. Per lo stivaggio ci sono ben sette gavoni separati, tra i quali uno dedicato alle dotazioni di sicurezza.

INTERNI

Classico nella disposizione degli ambienti, dispone di una cabina di poppa di ben 10 mq con un letto matrimoniale di ampie dimensioni, armadi e stipetti a iosa e uno scrittoio con sedile. Molto spaziosa anche la toilette con accesso interno. Il quadrato è ampio e ben illuminato dalla finestratura. Due cabine per gli ospiti sono a prua.

Valutazione media sul mercato dell’usato 450.000 euro

Lunghezza fuori tutto 17,20 m

Larghezza 4,80 m

Sup. velica 140,00 mq

Pescaggio 2,10 m

Dislocamento a vuoto 17500 kg

Posti letto 7

Serbatoio acqua 900 l

Serbatoio carburante 900 l