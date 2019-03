Anche i crocieristi fanno la VELA Cup: l’unica regola è il fair play (e divertirsi)

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





Molte volte c’è una barriera invisibile che limita la partecipazione alle regate/veleggiate: le regole di regata. Ma non e’ così alla TAG Heuer VELA Cup. Ed è per questo che è la veleggiata/regata più affollata, divertente, facile del Tirreno. Si svolge sabato 4 maggio e domenica 5 maggio davanti a Santa Margherita Ligure/Portofino in concomitanza con il TAG Heuer VELAFestival.

ECCO PERCHE’ NON POTETE MANCARE

In questa imperdibile evento per chi ama la vela non sono in vigore le complicate regole di regata, ma la normativa sugli abbordi in mare, quelle regole che usiamo tutti i giorni per mare.

SOLO REGOLE DI BUON SENSO E RISPETTO

Tutto è più facile a portata di qualsiasi appassionato, nel rispetto del fair play e della sportività. Qualche esempio tratto dalle istruzioni della TAG Heuer VELA Cup:

– Le barche che navigano mure a dritta avranno sempre precedenza su quelle che navigano mure a sinistra.

– Una barca che naviga sopravento ad un’altra dovrà sempre tenersi discosta da quella sottovento

– Le imbarcazioni che si trovano fra una boa od un ostacolo o fra altre imbarcazioni hanno diritto di spazio per passare od effettuare la virata o strambata se questa manovra è necessaria. E’ comunque vietato incunearsi fra una boa od ostacolo ed altra o altre imbarcazioni, quando si è a meno di 100 metri dalla boa od ostacolo.

– Quando motivi di sicurezza richiedono che una barca di bolina stretta faccia un sostanziale cambiamento di rotta per evitare un ostacolo ed essa intenda virare ma non possa farlo senza collidere con un’altra barca,

essa deve dare un richiamo per avere lo spazio per tale manovra; prima di virare essa deve dare alla barca richiamata il tempo per rispondere.

– E’ ammesso l’ utilizzo della propulsione a motore sino all’issata del segnale preparatorio (5 minuti dalla partenza). E’ consentito tenere accesi i motori senza marcia inserita (per questioni di sicurezza), fino all’ ammainata del segnale preparatorio (1 minuto dalla partenza) dopodiché i motori andranno spenti.

Stiamo parlando di regole del buon senso. Quindi: più vela per tutti alla TAG Heuer VELA Cup!