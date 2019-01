RASSEGNA Deumidificatori: una barca asciutta è una barca comoda

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





Nelle cabine c’è talmente umido che vi trovate costretti ad appendere tutto in coperta come nella foto sopra? C’è qualcosa che non va. Una barca asciutta è una barca più sicura, comoda e vivibile.

Esistono tante soluzioni per godervi gli interni, anche nella brutta stagione, “al secco”: riscaldatori, sacchetti antiumido e, ovviamente, i cari vecchi deumidificatori. Questi ultimi, se utilizzati con accortezza, vi garantiranno ottimi risultati a fronte di una spesa poco sostenuta. Dovrete però scegliere il modello giusto con attenzione, perché spesso, trattandosi di dispositivi non nati per l’utilizzo esclusivo in barca, potrebbero darvi problemi.

Alcuni vengono danneggiati dal salino nell’aria (e la garanzia del produttore, spesso, non copre questa eventualità), altri sono modelli pensati per essere portatili e non è possibile assicurarli adeguatamente a bordo quando c’è mare grosso o si naviga inclinati. Visto che in alcuni modelli l’acqua viene accumulata in un serbatoio, ricordatevi di asciugarlo bene e non lasciatelo pieno a bordo. Ecco quattro deumidificatori che, secondo noi, non vi deluderanno in barca.

MEACO/ZAMBEZI DD8L

Si tratta di uno dei deumidificatori più “famosi”. Dotato di display a cristalli liquidi, lo Zambezi ha anche una funzione timer, in modo da poter deumidificare quando si vuole. Potrete facilmente riversare in un lavandino l’acqua raccolta (fino a 8 litri al giorno), tramite un tubo flessibile. Costa 299,95 euro su www.svb-marine.it

ECOR PRO/DRYBOAT 12

Lo dice anche il nome: questo deumidificatore è stato progettato appositamente per l’utilizzo in barca. L’unità è realizzata in acciaio inox e per questo è esente da rischi di corrosione: non ha serbatoio, l’umidità viene esplusa tramite un condotto. Può rimuovere fino a 12 litri di acqua al giorno e la prestigiosa rivista Yachting World lo ha eletto miglior deumidifcatore del 2018. Costa 589 sterline (circa 650 euro) QUI

SEAGO/SMART DRY

Smart Dry è ideato per la barca e dispone di un serbatoio da 1,8 litri sul retro. Viceversa potrete optare per lo scarico continuo (magari in un lavandino) con il tubo in dotazione. Il display digitale vi consente di settare le impostazioni di deumidificazione: può raccogliere fino a 10 litri d’acqua al giorno. Costa all’incirca 160 euro. www.seagoyachting.co.uk

DURONIC/DH20

Comprensivo di ruote e di maniglia per il trasporto, il Duronic DH20 è in grado di raccogliere anche 20 litri di acqua al giorno. Incorpora un serbatoio da 4 litri e dispone di un tubo di scarico per l’utilizzo continuo. Silenzioso, ha un timer programmabile e tre modalità di funzionamento per raggiungere il tasso di umidità desiderato. Costa 184,99 euro su www.duronic.com