USATO TOP 2 – Ecco le barche appena uscite di produzione

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





18 shares

Dopo la prima puntata introduttiva (Leggila QUI) entriamo nel vivo del nostro approfondimento dedicato al mercato dell’usato, con il focus dedicato ai modelli appena usciti di produzione.

Come anticipato, abbiamo selezionato una serie di barche che da non molto tempo sono uscite di produzione, che possono trovarsi sul mercato anche con pochi anni di vita. Abbiamo studiato le loro quotazioni individuando una realistica forbice minima e massima (in base anche all’anno del modello) e l’abbiamo messo a confronto con il loro originale prezzo di listino dell’ultimo anno in produzione. I modelli che abbiamo selezionato vanno dai 20 ai 57 piedi , ma la metratura più affollata è quella dai 35 ai 45 piedi perché da sempre è quella dove i cantieri producono di più.

FIRST 20

Un 6,4 metri con deriva a baionetta perfetto per veleggiate giornaliere sottocosta, campeggio nautico e scuola vela. Barca solida e affidabile, in grado di comportarsi molto bene nel vento forte e perdonare gli errori, non rapidissima nelle brezze leggere ma comunque divertente e intuitiva. Lungh. 6,4 m; largh. 2,48 m. www.beneteau.com

Prezzo max/min. barca 2014 full optional 18.000/22.000 e

Quanto costava anno 2017 senza accessori IVA compresa 26.596 e

HANSE 345

Questo dieci metri e mezzo ha un disegno della tuga stondato, che sale regolare da prua all’albero e che conta un’interessante finestratura longitudinale a poppavia dell’albero. In pozzetto il classico tavolo con piani abbattibili; la doppia ruota del timone lascia spazio per raggiungere lo specchio di poppa abbattibile. Lungh. 10,40 m; largh. 3,50 m. www.www.ciniwebster.it; www.nautilusmarina.com

Prezzo max/min. barca 2016 full optional 85.000/100.000 e

Quanto costava anno 2017 senza accessori IVA 102.358 e

IMPRESSION 35

Le linee di carena sono state pensate dal “designer di casa” Rob Humprheys che riesce a modellare la sua matita da regata per disegnare linee che assicurano un buon passo anche per una barca pensata per la famiglia e la crociera. Straordinari spazi interni per un modello che resta un natante. Lungh. 9,99 m; largh. 3,49 m. www.adriaship.it

Prezzo max/min. barca 2016 full optional 85.000/95.000 e

Quanto costava anno 2017 senza accessori IVA 118.327 e

DUFOUR 350 GL

A bordo di questo dieci metri colpisce l’assenza del paterazzo: soluzione resa possibile da due crocette acquartierate molto appoppate e dall’attacco delle lande posizionato in murata. L’assenza del paterazzo rende il pozzetto ancora più pulito e permette di sfruttare senza ingombri la plancetta abbattibile di poppa. Lungh. 10,28 m; largh. 3,54 m.

www.dufour-yachts.com

Prezzo max/min. barca 2016 full optional 95.000/ 110.000 e

Quanto costava anno 2017 senza accessori IVA 108.433 e

ARCONA 370

Un best seller di Arcona che il cantiere svedese nel 2012 ha deciso di riaggiornare in alcuni particolari e continuare a produrre fino a non molto tempo fa. La qualità è indiscussa così come di rilievo sono le prestazioni a vela un po’ in tutte le andature. Barca dalla personalità forte, non per tutti, il livello delle finiture interne è di primo livello. Lungh. 11,10m; largh. 3,60 m. www.arconayachts.se

Prezzo max/min. barca 2016 full optional 110.000/ 130.000 e

Quanto costava anno 2017 senza accessori IVA 191.540 e

SALONA 38

Di J&J la firma su questo 11,5 metri capace di grandi performance nelle brezze leggere grazie a un piano velico molto generoso e a volumi di carena morbodi e rotondi. Barca spendibile sia in crociera che, con le giuste ottimizzazioni, anche in regata. Il livello delle finiture interne non è al top ma la comodità non manca. Lungh. 11,50 m; largh. 3,62 m. www.salonayachts.com

Prezzo max/min. barca 2016 full optional 85.000/ 95.000 e

Quanto costava anno 2017 senza accessori IVA 158.600 e

SENSE 57

Tra le ultime nate della generazione Sense, ha fatto molto discutere per la presenza del rollbarr rigido in pozzetto e per il fatto di strizzare dichiaratamente l’occhio agli appassionati delle barche a motore. A vela però la barca non si comporta male, pur facendo molta fatica con poco vento. Volumi interni come una casa. Lungh. 17,78 m; largh. 4,97 m. www.beneteau.com

Prezzo max/min. barca 2016 full optional 415.000/450.000 e

Quanto costava anno 2017 senza accessori IVA 479.582 e

SUN ODYSSEY 41 DS

Il 41 deck saloon di Jeanneau è una chicca del cantiere francese per chi ama le crociera a lungo raggio e cerca una barca dal buon rapporto qualità prezzo. Il disegno è di Briand e da la garanzia anche di buone performance a vela, oltre a offrire i volumi interni degni di un 45 piedi. Lungh. 12,34 m; largh. 3,99 m. www.jeanneau.com

Prezzo max/min. barca 2016 full optional 170.000/200.000 e

Quanto costava anno 2017 senza accessori IVA 217.282 e

RM 1360

Si tratta dell’ex ammiraglia del cantiere Fora Marine, costruita come sempre con la particolare tecnica di compensato marino ed epossidica per mantenere la struttura leggera e rigida. Carena a spigolo e doppio timone, larghezza pronunciata, la firma è di Marc Lombard per una barca comoda e veloce. Lungh. 13.60 m; largh. 4,5 m. www.yachtsynergy.it

Prezzo max/min. barca 2016 full optional 250.000/ 280.000 e

Quanto costava anno 2017 senza accessori IVA 345.496 e

OCEANIS 45

L’influenza della gamma Sense si vede in questo modello. La tuga, vista di profilo, non è eccessivamente accentuata, ma il suo disegno permette di ottenere spazi interni notevoli. A concepirli è stato lo studio Nauta. Il pozzetto è sgombro, grazie alla presenza di un rollbar che accoglie il circuito della randa. Lungh. 13,75 m; largh. 4,49 m. www.beneteau.com

Prezzo max/min. barca 2016 full optional 160.000/ 190.000 e

Quanto costava anno 2017 senza accessori IVA 310.978 e

GRAND SOLEIL 47

Botin & Partners hanno firmato questa barca dalle linee sportive e con l’immancabile tuga in stile Grand Soleil. Nella versione race ha ottime performance e in generale la carena è agile in tutte le condizioni. Ampio e ben organizzato il pozzetto che termina con una poppa aperta. Buono lo spazio interno. Lungh. 14,62 m; largh. 4,25 m. www.grandsoleil.net

Prezzo max/min. barca 2016 full optional 330.000/ 380.000 e

Quanto costava anno 2017 senza accessori IVA 420.900 e