USATO TOP 1 – Ecco le occasioni appena uscite di produzione

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





10 shares

Finita la bella stagione e passati i saloni autunnali, il mercato dell’usato si ravviva con molte barche in vendita su tutte le fasce di prezzo, e un occhio particolare bisogna averlo per quei modelli usciti da poco tempo dalla produzione. Quest’articolo sarà un’introduzione al focus vero e proprio che verrà sviluppato nella prossima puntata, dove vi presenteremo i modelli da noi selezionati secondo un criterio che vi spiegheremo oggi. Ve ne segnaliamo dodici che hanno avuto successo, che sono ancora valide dal punto di vista estetico, progettuale, qualitativo. Ce n’è per tutti i gusti da 6 a 18 metri, con prezzi dell’usato da 18 a 500.000 euro.

Occhio al prezzo del nuovo

Vi indichiamo quanto costavano nuove, rilevate dai listini forniti dai cantieri (IVA compresa) con dotazioni base. Ricordatevi sempre che dal listino base dovete sempre calcolare almeno un 10% di costo in più derivante dagli accessori che non sono previsti nel prezzo base, ma necessari per navigare. In più nel listino base non sono mai calcolati i costi di trasporto e messa in mare dell’imbarcazione.

Calcolate voi il valore dell’usato

Una barca con un anno di vita ha già perso tra il 20 e il 30% del suo prezzo iniziale. Dal secondo al quinto anno di vita la forbice di svalutazione scende di un altro 10%, per poi calare più gradualmente nel tempo. Comprare una barca con un’età inferiore ai 5 anni può essere un grosso affare quindi se tenuta in buona condizioni e se rispetta il prezzo medio del mercato. Il vantaggio è che vi ritrovate una barca collaudata ricca di accessori, non previsti dal lisitino base, di nuova generazione.

La nostra selezione

Come anticipato, abbiamo selezionato una serie di barche che da non molto tempo sono uscite di produzione, che possono trovarsi sul mercato anche con pochi anni di vita. Abbiamo studiato le loro quotazioni individuando una realistica forbice minima e massima (in base anche all’anno del modello) e l’abbiamo messo a confronto con il loro originale prezzo di listino dell’ultimo anno in produzione. I modelli che abbiamo selezionato vanno dai 20 ai 57 piedi , ma la metratura più affollata è quella dai 35 ai 45 piedi perché da sempre è quella dove i cantieri producono di più.