Ormeggiare da soli con vento forte: attenzione alle figuracce

Bisogna sempre, dunque, cercare di evitare di trovarsi prua al vento senza velocità. E anche a bassa velocità non si è al riparo da problemi.

Manovrare col “sedere” in poppa

Con il vento in poppa la barca è naturalmente equilibrata: la poppa è trattenuta bassa dal peso del motore e la barca si trova nell’asse del vento. Per mantenere immobile l’imbarcazione, è sufficiente regolare il motore a marcia indietro, creando così una trazione che compensi la spinta del vento. Ci si trova così come attaccati a un corpo morto. Se si toglie un po’ di gas, la barca avanza, se si aumenta, retrocede. Il nostro consiglio: quando si naviga in solitario, mettere la poppa contro la direzione del vento è spesso il solo modo per preparare la barca prima dell’ormeggio. Una scelta intelligente consiste nel mettere la barca con la poppa controvento già nell’antiporto, soprattutto se si tratta di un piccolo porto: è questo

il momento giusto per mettere i gerli (ed evitare così che la randa dia fastidio in coperta), preparare parabordi e cime d’ormeggio. A questo punto è consigliabile cercare un posto barca che vi permetta di ormeggiare sempre con la poppa controvento o provare a ormeggiare di prua se il vento è veramente forte.

NAVIGARE IN EQUIPAGGIO RIDOTTO – IL LIBRO

Quante volte avete rinunciato a uscire con la vostra barca perché non trovavate abbastanza persone d’equipaggio? D’ora in avanti il problema non esisterà più. Capitolo dopo capitolo, vi sveleremo i trucchi per portare la vostra barca praticamente da soli. Dall’ingresso in porto all’ancoraggio in rada, dalla regolazione delle vele fino alla preparazione delle traversate più impegnative, ogni argomento è illustrato con foto e disegni. Preparatevi a mollare gli ormeggi!

Lo trovi QUI nella sezione del nostro sito dedicata alle pubblicazioni del Giornale della Vela.