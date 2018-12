Il Golden Globe fa male all’Oceano: abbandonati in mare oltre 31 mila kg di materiale inquinante

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





53 shares

Quando era nata l’idea del remake del Golden Globe, il giro del mondo senza scalo e assistenza a bordo di vecchie imbarcazioni a chiglia lunga ante-1988 e senza elettronica, anche nella nostra redazione non erano stati pochi gli entusiasti. Poi a poco a poco l’euforia è andata svanendo leggendo con attenzione le anacronistiche regole di regata e seguendo le sorti degli skipper e dei loro incidenti nei mari del sud. In un’epoca in cui l’attenzione sull’inquinamento degli Oceani è crescente, va considerato anche l’impatto che gli incidenti di questa regata hanno.

Come in buon parte era prevedibile, le barche lente ante 1988, a chiglia lunga, subiscono oltre modo i marosi e quando succede un incidente questo si è presentato, nella maggior parte dei ritiri, in una misura così grave da costringere il concorrente ad abbandonare la barca. Su 18 partenti sono rimasti in gara in 6, quando il primo, il mitico Jean-Luc Van Den Heede, è impegnato nella risalita dell’Atlantico dopo quasi 200 giorni di regata. Dei 12 ritiri ben 4 hanno comportato l’abbandono totale della barca, e in particolare parliamo di Susie Goodal, Loic Lepage, Abhilash Tomy, Gregor McGuckin. A questi si aggiungono altri disalberamenti con conseguenti ritiri.

Abbiamo provato a fare un calcolo a spanne, per capire quanto materiale inquinante questa regata abbia sparso in giro per gli oceani, tra scafi e attrezzatura. Abbiamo sommato il dislocamento delle barche abbandonate, arrotondandolo leggermente con l’attrezzatura di bordo, abbiamo aggiunto la stima del peso degli alberi persi dalle barche che per fortuna hanno poi trovato riparo. Va considerato che solo una minima, piccolissima, parte dei materiali con i quali è costruita una barca a vela è biodegradabile nel lungo tempo, come i legni degli interni. Tutto il resto no. Ebbene, la cifra che è venuta fuori è di oltre 31.000 kg di materiale inquinante lasciato in mare, ma potremmo avere calcolato una cifra per difetto. Negli ultimi 50 anni solo il Vendée Globe del 1996-97 ha fatto qualcosa di simile, ma è stata un’edizione particolarmente sfortunata di una regata che non si poneva in maniera ancronistica ma già in modo ultra professionale.

Nelle maggior parte delle altre regate oceaniche che si sono corse in epoche recenti le barche vengono il più delle volte recuperate o gli incidenti occorsi più difficilmente comportano l’abbandono nave. In un’epoca in cui si fa un gran parlare della plastica negli Oceani, organizzare deliberatamente un evento che ha un’alta percentuale di rischio di abbandono di barche alla deriva è un qualcosa su cui vale la pena, quanto meno, di riflettere.

Mauro Giuffrè