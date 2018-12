AL CALDO! Le mete più glamour dove navigare quest’inverno / 2

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





3 shares

Una lunga crociera intorno al mondo. È quella che abbiamo fatto per selezionare per voi la top ten delle destinazioni da non perdere e nelle quali trascorrere una vacanza in barca durante la stagione (italiana) più fredda.

Dalle Isole Vergini Britanniche alla Polinesia Francese, dalle Hawaii alle Seychelles, passando per il Brasile e per Capo Verde, tra vegetazione lussureggiante e acque turchesi, vi segnaliamo in due puntate i dieci paradisi per velisti dell’inverno 2018/2019. E per ogni meta abbiamo anche indicato quello che è il prezzo medio per il noleggio di una barca a vela o di un catamarano (possibilmente bareboat, senza equipaggio) tra la fine di dicembre e l’inizio di febbraio, evitando ovviamente le principali festività. Come vedete la spesa è quasi sempre alla portata di tutte le tasche e anzi spesso viaggiare in barca costa meno che soggiornare in un albergo di medio livello. Ovviamente al costo del charter nautico bisogna poi aggiungere anche quello del viaggio aereo di andata e ritorno, per raggiungere il porto di imbarco, ma spesso la stessa agenzia che propone l’imbarcazione offre anche delle tariffe per voli a prezzi interessanti.

6. Mauritius

Favolosa meta di vacanze per tutti quelli che amano il mare, non solo per i velisti, l’isola è caratterizzata da una una flora unica e rigogliossissima che durante il nostro inverno colora in modo spettacolare le coste e le spiagge. Da vedere la penisola di Le Morne. Prezzi per noleggio alla settimana a partire da circa 4.400 euro (su un Lagoon 400).

7. Seychelles

Arcipelago strepitoso e noto in tutto il mondo come meta turistica di lusso, si può vivere anche in barca, andando alla scoperta delle sue isole più selvagge e disabitate. Da non perdere però anche lo splendido atollo di La Digue con le sue magiche formazioni rocciose. Prezzi per noleggio alla settimana a partire da circa 4.750 euro (su un Lagoon 380).

8. Capo Verde

Situato quasi di fronte alle coste del Senegal nell’Oceano Atlantico, l’arcipelago racchiude dieci piccole isole, ognuna molto diversa dalle altre, ma tutte baciate dal sole e da venti costanti. La natura selvaggia e tropicale domina quasi completamente i paesaggi, spesso desertici o vulcanici. Prezzi per noleggio alla settimana a partire da circa 2.400 euro (su un Sun Odyssey 449).

9. Nuova Caledonia

Lontana oltre 1.500 chilometri dalla terra più vicina, l’Australia, l’isola è stata “scoperta” solo nel 1774 ed anche questo ha contribuito a mantenerla intatta come un vero eden sia per la flora che per la fauna. Al largo della costa orientale si raggiungono le Isole della Lealtà. Prezzi per noleggio alla settimana a partire da circa 7.650 euro (su un Sun Odyssey 509).

10. Polinesia Francese

Mare turchese, spiagge di sabbia fine come talco, barriera corallina coloratissima e natura lussureggiante sono le caratteristiche di questo arcipelago che è una meta da sogno per tutti i velisti. Destinazione unica anche per scoprire le antichissime tradizioni e usanze tradizionali. Prezzi per noleggio alla settimana a partire da circa 2.250 euro (su un Harmony 52).