Agli americani piacciono queste: ecco le barche premiate dalla rivista Cruising World

Tempo di premi e riconoscimenti per la cantieristica internazionale, prima degli attesi premi del Boot di Dusseldorf i riconoscimenti arrivano da oltre Oceano, con il premio Boat of the Year organizzato dalla rivista americana Cruising World. La notizia di rilievo è che la cantieristica europea convince anche sul mercato USA, sono infatti diverse le barche del nostro continente premiate. Andiamo a vedere la panoramica del premio Cruising World e quali sono le barche vincitrici.

Domestic Boat of the Year – Island packet 349

Premio che viene assegnato a una barca da crociera “famigliare”, facile da condurre e particolarmente marina e sicura. A vincerlo quest’anno è stata la particolarissima Island Packet 349, una barca dall’aspetoo decisamente “nordico” dotata di un particolarissimo piano velico. A prua di una randa classica si può armare infatti un fiocco “bomato”, nel vento leggero a prua è possibile murare un classico code Zero. La barca è dotata di chiglia lunga.

www.ipy.com

Import Boat of the Year – Sun Odyssey 490

La migliore barca straniera importata in USA è il Jeanneau 490, una barca molto apprezzata a livello internazionale che ha segnato il cambio di marcia di Jeanneau, inaugurato con il 440, nel mondo della crociera, grazie all’apporto della firma di Philippe Briand. Una barca che strizza l’occhio all’estetica degli open oceanici, con interessanti soluzioni per il piano di coperta e il pozzetto, come il particolare passaggio “libero” dalla timoneria al passavanti laterale.

www.jeanneau.com