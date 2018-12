Salone di Parigi, doppia novità RM: si svela l’1180 e l’890 diventa Plus

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





Pur non essendo più uno dei saloni di punta della nautica internazionale, il Salone Nautico di Parigi resta un appuntamento da seguire e quest’anno non è mancata qualche novità interessante. A cominciare da Fora Marine, cantiere francese che si è sempre distinto per barche di qualità e personalità, che a Parigi ha presentato due novità, i primi disegni ufficiali del nuovo 1180 che era stato annunciato alcuni mesi fa e che vedrà l’acqua nel 2019 e l’aggiornamento di una barca che di per se rappresentava già un grande successo, stiamo parlando dell’RM 890, adesso rinominato RM 980 Plus.

RM 1180

La mano di Marc Lombard del resto, abile disegnatore fra l’altro di open oceanici, ha lasciato un segno evidente: i volumi anteriori sembrano infatti ricordare quelli visti su barche come i Class 40 o gli Imoca 60, con una prua nettamente inversa e soprattutto un elemento ulteriormente innovativo: un accenno di svasatura della murata.

Un elemento già visto in racer puri (per esempio sull’IMOCA 60 Hugo Boss era esasperato), dato che contribuisce a rendere il profilo della barca maggiormente aerodinamico. Un dettagli0 questo che rende la costruzione del nuovo RM 11.80 molto articolata, dato che a scelta di Marc Lombard di avere la coperta rientrante obbliga ad aver i primi redan in compensato marino e l’ultimo in vtr che si accoppia con la coperta in sandwich per ottenere la forma tondeggiante.

RM 890+

L’1180 non è l’unica novità presentata a Parigi da Fora Marine, la seconda è l’aggiornamento dell’890. Una piccola grande barca che ha sempre stupito per le sue doti di marinità e per avere un look decisamente in anticipo sui tempi. E’ stata tra le prime ad adottare, su un progetto fondamentalmente da crociera sia pur sportivo, alcune soluzioni tipiche dei racer oceanici come la prua inversa. Il resto è quello che sembra un piccolo open ma con l’abitabilità e le caratteristiche perfette per andare in crociera e una costruzione particolare con l’utilizzo di compensato marino e resina epossidica che rende la struttura leggera e rigida. Su questo schema Fora Marine ha deciso di introdurre alcune novità:

Tavolo quadrato in teak

Nuovi colori interni

Nuovo design dei mobili (cucina, tavolo da carteggio e porte)

Lavello più grande

Più volume per la cucina

Stivaggio extra sotto il piano di lavoro della cucina

Quattro oblò a scafo nel quadrato per maggiore luminosità

Due luci di lettura nel letto bretone e nalla cabina di poppa

www.rm-yachts.com

www.yachtsynergy.it

