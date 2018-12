AL CALDO! Le mete più glamour dove navigare quest’inverno / 1

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





Una lunga crociera intorno al mondo. È quella che abbiamo fatto per selezionare per voi la top ten delle destinazioni da non perdere e nelle quali trascorrere una vacanza in barca durante la stagione (italiana) più fredda.

Dalle Isole Vergini Britanniche alla Polinesia Francese, dalle Hawaii alle Seychelles, passando per il Brasile e per Capo Verde, tra vegetazione lussureggiante e acque turchesi, vi segnaliamo in due puntate i dieci paradisi per velisti dell’inverno 2018/2019. E per ogni meta abbiamo anche indicato quello che è il prezzo medio per il noleggio di una barca a vela o di un catamarano (possibilmente bareboat, senza equipaggio) tra la fine di dicembre e l’inizio di febbraio, evitando ovviamente le principali festività. Come vedete la spesa è quasi sempre alla portata di tutte le tasche e anzi spesso viaggiare in barca costa meno che soggiornare in un albergo di medio livello. Ovviamente al costo del charter nautico bisogna poi aggiungere anche quello del viaggio aereo di andata e ritorno, per raggiungere il porto di imbarco, ma spesso la stessa agenzia che propone l’imbarcazione offre anche delle tariffe per voli a prezzi interessanti.

1. Isole Vergini Britanniche

Magico arcipelago del Mar dei Caraibi, ospita sia isolette disabitate che centri turistici alla moda, con locali per la movida. Ma è la natura che resta padrona della scena come al tempo dei pirati che qui avevano diversi rifugi sicuri. Prezzo per noleggio alla settimana a partire da circa 3.500 euro (su un Oceanis 38).

2. Hawaii

Fantastico arcipelago dell’Oceano Pacifico che fa parte degli Stati Uniti, racchiude isole paradisiache e selvagge che ospitano vulcani e spiagge, barriere coralline e parchi naturali unici al mondo come quelli di Puuhonua e di Honaunau. Da scoprire è Big Island, l’isola più grande e dai paesaggi più variegati. Prezzo per noleggio alla settimana a partire da circa 4.200 euro (su un Ranger 33).

3. Galapagos

Oasi naturale dall’ecosistema unico, l’arcipelago è composto da tredici isole vulcaniche che si raggiungono a circa 500 miglia dalla costa occidentale dell’America del Sud. Una meta ideale per chi ama la natura e vuole far rotta davvero fuori dal mondo. Prezzo per noleggio alla settimana a partire da circa 3.200 euro (su un Dream 82).

4. Sri Lanka

Navigare davanti alla mitica isola di Ceylon, e in particolare lungo la sua costa orientale aperta verso l’Oceano Indiano, vuol dire scoprire le più belle spiagge ma anche le rovine dei più antichi e misteriosi templi Indù e la natura del Pigeon Island National Park. Prezzi per noleggio alla settimana a partire da circa 9.600 euro (su un Ceycat 53).

5. Ilha Grande

Spettacolare baia conosciuta anche col soprannome de “Caraibi del Brasile”, ospita ben 360 isole di tutte le dimensioni, compresa quella che le ha dato il nome, ed è un vero paradiso della vela. Tra dicembre e marzo il clima è tropicale e caldo ma mitigato da freschi venti costanti. Prezzi per noleggio alla settimana a partire da circa 3.700 euro.

CONTINUA…