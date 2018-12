Trovare lavoro nella nautica: adesso c’è il master in Luxury Yachting Management

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





50 shares



Per vendere una barca ci vuole una preparazione specifica. Ci vuole qualcuno che sappia come funziona questo mondo, come approcciare e gestire il cliente, come trovarlo, cosa organizzare per farlo sentire “coccolato”. E’ incredibile che sino ad ora non ci fosse un master specializzato. Tante possibilità nel campo dello yacht design e della progettazione, specializzazioni per diventare comandante di grandi imbarcazioni. Ma nulla riguardante la gestione e il marketing del mondo delle barche. A risolvere questo vuoto ci ha pensato una delle più prestigiose Business School europee, ai vertici delle classifiche del Financial Times.

SPECIALIZZARSI IN LUXURY YACHTING MANAGEMENT

A partire da settembre 2019 La Rochelle Business School, parte di Excelia Group, lancia la nuova specializzazione in Luxury Yachting Management, parte integrante del programma del master MSc Global Luxury and Fashion Management, con due possibilità di percorso, da 16 a 24 mesi.

Il master si svolge in Francia a La Rochelle, patria dello yachting mondiale e di tanti prestigiosi cantieri. La Rochelle Business School ha integrato la nuova specializzazione nell’offerta formativa di un master che si svolge tra La Rochelle, Parigi e Firenze, con stage obbligatorio con concrete possibilità per gli studenti di effettuarlo in prestigiosi cantieri e rivenditori nautici. La scuola ha diverse partnership e opportunità di scambio con altri istituti in tutto il mondo (con studenti che arrivano in Francia per frequentare solo un anno o un semestre). Il master si tiene in inglese.

UN’ITALIANA TI INSEGNA L’ARTE DEL MARKETING NAUTICO

C’è una professoressa d’eccezione nel team del corso di specializzazione in Luxury Yachting Management, l’italiana Francesca Goi. Tra le innumerevoli esperienze nel settore nautico il ruolo di marketing manager in Mercury (gruppo Brunswick) e nel cantiere Sessa, che poi si è evoluto nell’insegnamento nella Business School del Sole 24 ore. Francesca, che ora vive in Francia, lavora a stretto contatto con la direttrice del Master, la professoressa Serena Rovai, anche lei italiana.