Sfratto al custode di Budelli, spunta la “voce fuori dal coro”

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





319 shares



In merito al caso di Mauro Morandi, il “custode” dell’isola di Budelli che ha ricevuto lo “sfratto” dall’ente Parco della Maddalena, sono tantissimi – noi compresi – coloro i quali si sono schierati a favore del 79enne modenese che da trent’anni vive da solo sull’isola e la difende dai turisti irresponsabili. Ma c’è anche chi dà ragione all’Ente Parco.

Come Luca Bottoni, che con un lungo commento al nostro post su Facebook sostiene la sua posizione, citando integralmente quella che lui stesso definisce “fonte verificata”. Ecco cosa scrive Bottoni:

“Fino a qualche anno fa la parte non Demaniale dell’isola di Budelli era privata, di proprietà di una Società Italo Svizzera.

Per conto di questa Società, il signor Mauro Morandi di Modena, pensionato dello Stato, svolgeva il lavoro (Pensionato / Lavoro) di custode, dal 1989. Chiariamo subito che quel signore non è mai stato il custode della spiaggia rosa (Cala di Roto), bensì della proprietà privata retrostante.

Senza alcuna prerogativa sulla Spiaggia Rosa, tenuto a rispettare quindi ogni divieto vigente sulla stessa.

Non poteva pertanto tenere un gommone rosso spiaggiato sull’arenile, come ha fatto per anni, non poteva calpestare la spiaggia per raggiungerlo più volte durante il giorno, come ha fatto, non poteva navigare nella zona interdetta, come ha fatto ogni volta che doveva allontanarsi dalla Spiaggia Rosa e raggiungerla.

Fatta questa premessa, nel 2016, a seguito del fallimento della Società Italo Svizzera che era proprietaria dell’isola di Budelli, si è addivenuti alla vendita giudiziale di quella proprietà, per ripianare i debiti complessivi di quella società verso vari soggetti, per un ammontare totale di poco superiore a tre milioni di euro.

Si è aggiudicata l’asta lo Stato Italiano, che era ovviamente già titolare della parte demaniale Marittima dell’isola di Budelli, e che ora possiede l’intera Isola.

Più precisamente, quella parte un tempo privata è stata acquistata dal Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena.

Attenzione: tra i creditori della società svizzera, risultava anche il signor Mauro Morandi di Modena, che ha ricevuto, nel 2016, per stipendi arretrati la somma evidentemente a lui dovuta di 153.000 Euro, come risulta dalla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, pubblicata dal quotidiano La Nuova Sardegna. Quindi, da quella data il Signor Mauro Morandi di Modena, pensionato dello Stato, indennizzato con 153 mila euro dalla vendita giudiziale della parte di Budelli che era privata, occupa senza alcun titolo, per giunta gratuitamente, un bene dello Stato.

Ancora, aggiungo che sono stati rilevati, nel manufatto dove vive dal 1989 il signor Mauro Morandi di Modena, a Budelli, degli abusi edilizi, ad opera di ignoti, e non si capisce chi possa averli realizzati – in un’isola off limits – che devono essere sanati, con lavori la cui esecuzione comporta ovviamente lo sfratto di chi senza titolo e gratuitamente vive a Budelli.

Questa, a chi può interessare, è la vera storia di Budelli, ed invitiamo chicchessia a confutare una sola virgola di ciò che abbiamo scritto.

Una storia molto diversa da quella che viene sempre raccontata, ai fini della costruzione della moderna favola del Super Mauro, ma questo non è un nostro problema.

Non volendo pensare che la favola mediatica, possa servire a movimentare coscienze e/o “associazioni ambientaliste” pronte a tesserare Mauro e farlo tornare a Budelli da volontario per conto di questa o quella sigla, crediamo sia giusto iniziare una “nostra” campagna mediatica per chiarire una volta per tutte che i maddalenini hanno altro a cui pensare e non possono e vogliono perdere il sonno pensando esclusivamente alla cacciata di Mauro Morandi da Budelli.

Quindi invitiamo tutti a smentire sistematicamente la valanga avviata nel tentativo di far passare il messaggio “salviamo il vecchietto indifeso dai maddalenini gelosi”.

Cosa ne pensate della vicenda? Chi ha ragione?

(Le immagini dell’articolo sono tratte dal profilo Facebook di Mauro Morandi)