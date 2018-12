Microplastiche, agire oggi o morire domani?

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





La biologa marina e nostra collaboratrice Camilla Parenti dell’università Statale di Milano, è stata pochi giorni fa a un importante forum internazionale riguardante la situazione delle microplastiche nel mare: ci ha mandato un sintetico report e alcune foto preoccupanti.

Lanzarote ha ospitato la Conferenza Internazionale ‘Micro 2018’ dove si discutono e presentano circa 500 articoli sul tema della plastica, proposti da circa 1.500 ricercatori provenienti da tutto il mondo.

Il Cabildo de Lanzarote, attraverso la sua Riserva della Biosfera, e la rete di ricercatori Marine Sciences For Society organizzano l’incontro in cui i 600 partecipanti della comunità scientifica internazionale che si trovano sull’isola, rinnoveranno l’impegno dell’ultima Conferenza Internazionale del 2016 dove è stata preparata la ‘Dichiarazione di Lanzarote’, per continuare ad analizzare le cause, gli effetti e soprattutto le soluzioni a questo problema globale.

Durante la settimana, sono stati condivisi circa 460 articoli proposti da più di 1.500 ricercatori provenienti da tutto il mondo, che permetteranno un progresso dettagliato e collaborativo sullo stato attuale delle conoscenze, individuando le responsabilità e costruendo soluzioni per affrontare il grave problema globale rappresentato dalla presenza di microplastiche in tutti gli angoli del mondo.

Sono stati esposti anche 175 grafici che illustrano questi studi e il problema della microplastica.

Nel 2016, la comunità scientifica riunita ha già mostrato una “diagnosi preoccupante” e ha espresso il suo massimo interesse a migliorare la comprensione del problema, la grandezza delle sue cause e dei suoi effetti. Oggi la situazione non è migliorata anzi, continua Camilla. Anche se rimangono molte incognite, l’opinione pubblica internazionale è già consapevole dell’ubiquità della plastica sul pianeta e dell’opportunità di prevenire il degrado degli ecosistemi interessati. “Come per i cambiamenti climatici, la situazione allarmante è strettamente legata all’attività umana”, dicono dal palco. La responsabilità di ridurre l’impatto dannoso sulla salute pubblica di alcuni additivi, associato alle conoscenze accumulate su altri tipi di impatto a livello chimico e meccanico, fanno sì che i partecipanti a MICRO 2018 si uniscano alla sfida di ridurre l’impronta plastica per migliorare la qualità della vita in diversi ecosistemi, compresa la salute umana.

Medplastic è un progetto fortemente voluto dal Giornale della Vela e da Barche a Motore per contribuire alla difesa del Mar Mediterraneo. Siamo una comunità di diportisti e amanti del mare nata per aiutare a risolvere il problema dello smaltimento della plastica e dei rifiuti nel bacino del Mediterraneo, in particolare sensibilizzando e dando voce a buone politiche e azioni atte a migliorare la qualità dell’ambiente dei nostri laghi, fiumi, coste e mari, educando anche i cittadini a un buon uso dei materiali altrimenti inquinanti.

Le nostre attività e finalità:

• Essere un megafono per: idee, progetti, prodotti, ricerche e studi inerenti lo studio e il superamento dei materiali non reciclabili, deteriorabili o tossici.

• Promuovere attività di pulizia di mari e spiagge

• Supportare mediaticamente eventi sportivi e culturali di interesse ambientale

• Supporto di associazioni terze che si impegnino per il recupero e il supporto di fauna/flora mediterranea

• Raccogliere fondi per arrivare al compimento delle proprie finalità

• Classificare lo stato dei Marina e Porti italiani in base alla loro grado di ecosostenibilità

• Trovare metodi efficienti per lo smaltimento della vetroresina

• Progettare un’imbarcazione da diporto ecologica

• Supportare attivamente il recupero della fauna marina minacciata dall’inquinamento

• Supportare attivamente ricerche o centro di ricerchi su microplastiche e la loro presenza nel Mediterraneo/laghi/fiumi

• Monitorare le proposte politiche a livello nazionale e locale suggerendo e supportando le iniziative più meritorie

