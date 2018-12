Sta nascendo una nuova stella, il suo nome è Ice 70

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





Dopo numerose indiscrezioni possiamo ufficialmente annunciare la messa in produzione della neo nata Ice Yachts 70 piedi firmata Umberto Felci. Basta guardare i primi disegni per immaginare che Ice Yachts ha sta per sfornare un potenziale nuovo bestseller. Il nuovo Ice 70 disegnato da Felci Yacht Design sarà la nuova ammiraglia del cantiere italiano con sede a Salvirola e dai primi render promette di essere un prodotto quanto meno interessante.

Con il 70 piedi Ice ha voluto realizzare un’imbarcazione tecnologicamente all’avanguardia, con ampi spazi confortevoli interni ed esterni, facile da condurre senza rinunciare a performance e sicurezza, principi cardine del cantiere. Come tutte le unità del cantiere italiano anche il 70 piedi è un’imbarcazione semi-custom dove viene lasciato all’armatore molto spazio alla personalizzazione e all’equipaggiamento.

La barca in configurazione standard avrà un layout con quattro cabine e zona cucina a poppa per sfruttare al meglio gli spazi della dinette, cabina equipaggio separata, collegata direttamente con la cucina, in un ambiente indipendente per non intaccare la privacy degli ospiti a bordo. Il concept, e novità, del progetto è quello di un vero blue water adatto ad affrontare lunghissime navigazioni in totale confort e sicurezza per equipaggio e ospiti, la barca ideale per il giro del mondo.

Novità molto interessante anche a proposito del disegno della tuga.

Una tuga con una finestratura continua anche sul fronte anteriore, un gioco estetico e funzionale interessante che connoterà in maniera importante la barca.

Immancabile la poppa aperta con baglio massimo arretrato come sugli open sportivi, massima pulizia in coperta come su tutti i modelli Ice dove difficilmente si può inciampare su una cima quando si cammina in coperta dato che la quasi totalità delle manovre corre rigorosamente a scomparsa.

www.iceyachts.it