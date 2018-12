Tre accessori che non conosci e che ti cambiano la vita a bordo

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





Mai troppo pubblicizzati, sul mercato ormai da qualche annetto, geniali. I tre prodotti che vi mostriamo sono delle vere e proprie “figate” che vi cambiano la vita a bordo (e che probabilmente (a meno che non siate dei “topi da fiera” o addetti ai lavori) non conoscete.

SEABERIA – IL DISSALATORE FA ANCHE DA CONDIZIONATORE

Si chiama Seaberia il dissalatore prodotto dall’italiana Selmar con sistema di climatizzazione integrato, produzione di acqua dolce dall’aria e depuratore d’aria incorporato. In un piccolo spazio, avrete due funzioni che vi consentono di vivere la barca 365 giorni l’anno.

Si tratta di un’unità compatta, semplice da gestire, realizzato in una solida struttura in acciaio inox e dotata di una centralina elettronica a microcontrollore per la gestione e il monitoraggio della sezione di dissalazione (e di un controller a display LCD in grado di gestire e monitorare la sezione della climatizzazione e quella di depurazione d’aria incorporata). Il dissalatore è disponibile con portate a partire da 100 litri/ora fino a 300 litri/ora, mentre il sistema di climatizzazione è disponibile in taglie da 6000 btu fino a 18000 btu. LO TROVATE QUI



KECO COOLER KIT – IL FRIGO TE LO FAI A IMPATTO ZERO

KECO è il kit refrigerante destinato a ghiacciaie o vani coibentati in barca più ecologico che c’è: è infatti termo-controllato ad acqua di mare (non fa uso di gas e compressori, quindi). Può essere montato anche in una cella frigorifera preesistente e presenta numerosi vantaggi.

A pieno regime, ha un consumo contenuto (di soli 2,8 A che passano a 9,8 nel momento di massima spinta), non occupa spazio in cucina (non necessitando di compressore, non alza la temperatura a bordo perché il calore viene dissipato in mare e, last but not least, non necessita di manutenzione o ricariche. Si compone di un radiatore, una pompa e una centralina di controllo a microprocessore che pesa solo 180 grammi (dimensioni 70 x 125 x 40 mm). LO TROVATE QUI

CABIN COOLER – IL FRESCO ARRIVA DAL MARE

Cabin cooler è un prodotto innovativo: è un semplice ed efficiente condizionatore d’aria a ventilatore, che consuma poca energia (1 ampere a 12 V), richiede poco spazio ed è anche molto silenzioso. Siete in rada e il caldo vi attanaglia? Immergete lo scambiatore di calore del Cabin Cooler sotto la barca, con i tubi in dotazione collegatelo, attraverso un boccaporto, al condizionatore e accendetelo.

L’acqua fredda circolerà nei tubi e arriverà al condizionatore: avrete tutto il fresco che vorrete con il consumo di energia di una lampadina. LO TROVATE QUI