Tutte le novità di Navico, il colosso che guarda sempre avanti

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





4 shares



Il colosso Navico (che riunisce i marchi Lowrance, Simrad e B&G, oltre alla recente acquisizione C-Map) non smette mai di investire in innovazione e anche in questa stagione ha lanciato sul mercato tante interessanti novità per i velisti (e non solo). Eccole nel dettaglio.

I NUOVI SENSORI DEL VENTO WS300

Partiamo con i nuovi sensori del vento WS300, wireless e cablati. Il WS320 è ideale per imbarcazione con alberi fino a circa 25 metri. Facile da installare, molto leggero e iperpreciso (fornisce il dato del vento cinque volte al secondo). Inoltre, il sistema ricaricabile di gestione dell’energia solare assicura che i dati siano sempre disponibili per i vostri strumenti e autopiloti, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. L’opzione cablata WS310 offre gli stessi livelli di precisione e aerodinamicità del modello wireless e consente l’installazione su alberi superiori a 25 metri. I due modelli sono stati sottoposti a oltre 500 test su più sensori diversi in galleria del vento e oltre 200.000 ore di test sul campo. I prezzi partono da 419 euro IVA esclusa. www.bandg.com

C-MAP E NAVICO LAVORANO SODO: ECCO EMBARK

Passiamo alla cartografia. Cominciano ad arrivare le novità a seguito dell’acquisizione di C-MAP, una delle aziende leader nel settore. C-MAP Embark è una app per la navigazione che reinterpreta in maniera semplice ed intuitiva la pianificazione del viaggio, la navigazione e le info per la pesca. Utilizza cartografia C-MAP, con dati provenienti esclusivamente dagli Istituti Idrografici e da fonti ufficiali. Aggiornate su base mensile le mappe sono disponibili e consultabli contemporaneamente su devices differenti, così avrete sempre a portata di mano le carte più aggiornate sia che si tratti di smartphone, tablet o PC. Le mappe calibrano colori e contrasti automaticamente in base alla luce, così sono sempre leggibili in ogni condizione. Per gli amanti della pesca, c’è anche lo speciale “contours mode” che visualizza batimetrie ad altissima definizione. Infine, con C-MAP Embark, gli utenti possono mettersi in contatto con altri navigatori e aiutarsi reciprocamente, possono condividere le loro rotte preferite o nuovi luoghi per le prossime avventure – basta creare una rotta e condividerla tramite l’icona “share”. C-MAP Embark offe agli utenti 2 settimane di prova gratuita ed è disponibile su Google Play e App Store.

FISHFINDER/CHARTPLOTTER

Per i pescatori, poi ci sono due importanti novità nel mondo dei fishfinder multifunzione. La prima è costituita dalla nuova serie Elite Ti2. Oltre a potenziate l’ecoscandaglio con funzionalità sonar avanzate, la connettività WiFi e la visualizzazione di SMS/chiamate tramite Bluetooth, Lowrance ha esteso alla serie Elite Ti2 funzioni avanzate della famiglia top di gamma HDS. Disponibile nei formati da 7, 9 e 12 pollici.

La seconda “news” è la gamma HDS Live, gli escoscandagli/fishfinder che ridefiniscono il modo di pescare e interagire con l’ambiente circostante. Oltre a rappresentare un importante passo in avanti nella tecnologia per la pesca, i modelli HDS Live offre nuove funzionalità sonar, cartografiche e connettività real-time, tra cui Active Imaging, LiveSight, Genesis Live e LiveCast smartphone integration, il tutto in un design rinnovato a profilo ribassato con vetro edge-to-edge. Anche in questo caso, display da 7, 9, 12 e 16 pollici. www.lowrance.com

VHF “ALL INCLUSIVE”

Passiamo al mondo dei VHF, anche qui, due novità: il Simrad RS40 e il B&G V60, ovvero radio DSC VHF a installazione fissa con ricevitore AIS integrato, GPS e supporto di handset wireless. Un ricevitore AIS a due canali monitora la posizione delle imbarcazioni dotate di AIS nelle vicinanze, contribuendo ad evitare possibili collisioni nei porti affollati e vie d’acqua interne. Le informazioni AIS possono essere visualizzate sullo schermo integrato della radio RS40 oppure sovraimpresse sulla carta o sullo schermo radar grazie a un display multifunzione compatibile.

Un ricevitore GPS integrato garantisce che la posizione dell’imbarcazione o dello yacht possa essere inviata durante le chiamate di soccorso DSC, anche se le restanti apparecchiature elettroniche a bordo sono fuori uso. Potete aggiungere un handset wireless opzionale per portare la radio in qualsiasi punto dell’imbarcazione. L’Handset è stato progettato come compagno portatile intuitivo della radio. Ogni handset duplica il display e i controlli della radio, consentendo accesso remoto a tutte le funzioni principali. È possibile collegare fino a due handset wireless a un’unica stazione base. Con più handset collegati, la radio diventa anche un pratico interfono a bordo. www.simrad-yachting.com, www.bandg.com

HALO24, CHE RADAR!

Chiudiamo con l’universo Radar. Sono disponibili i nuovi radar radome Halo24 Lowrance, Simrad e B&G: un’innovazione nei radar a compressione d’impulso. Halo24 è in grado di offrire una visione in tempo reale davanti all’imbarcazione, grazie alla velocità di rotazione, 60rpm, su distanze fino a 2 miglia nautiche. Halo24 può elaborare contemporaneamente più distanze, garantendo elevate prestazioni, in modalità Dual Range. Il nuovo radar radome combina una tecnologia all’avanguardia in un design dal peso ridotto, con una capacità di rilevamento fino a 48 miglia nautiche. Ma le novità non finiscono qui. La tecnologia VelocityTrack Doppler è in grado di fornire feedback visivi istantanei sul movimento dei bersagli, assegnando colorazioni differenti alle imbarcazioni che si avvicinano in modo da garantire un’elevata visibilità e, al contempo, ridurre l’illuminazione dei bersagli che si allontanano. La funzionalità MARPA migliora, invece, la conoscenza dell’ambiente circostante, eliminando qualsiasi rischio di collisione. Facile da utilizzare, il radar si riavvia in pochi secondi dallo standby alla piena funzionalità in qualsiasi modalità: Porto, Mare aperto, Meteo e Bird. Ottimizza, inoltre, fino a 18 diversi parametri per ciascuna modalità predefinita, garantendo una visualizzazione eccellente. Per funzionare, Halo24 richiede un’unità di controllo radar o un display multifunzione Lowrance, Simrad o B&G con connessione Ethernet mentre per il rilevamento dei bersagli MARPA è necessario un sensore bussola e un ricevitore GPS.

www.simrad-yachting.com, www.lowrance.com, www.bandg.com