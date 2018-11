SPECIALE REFIT | Buone idee per rimettere a nuovo la barca

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





L’ultima puntata del nostro Speciale Refit la dedichiamo a una rassegna di accessori, strumenti, attrezzature veliche, impianti da tenere in considerazione per la manutenzione, il rimessaggio, il rinnovamento della vostra barca nel momento giusto, l’inverno.

ANTAL

Piano di coperta: se vi affidate a loro non sbaglierete di certo

Da oltre 35 anni la qualità delle attrezzature di coperta Antal è nota ai cantieri, alle velerie e agli accessoristi di tutto il mondo. Ogni prodotto è progettato, lavorato e assemblato nella sede di Padova. Antal offre un catalogo completo di più di 1000 articoli, tra bozzellame, anelli, carrelli, sistemi per randa steccata, stopper, winch, rinvii e loop in tessile. Tra i prodotti più all’avanguardia i cosiddetti “soft link”, ovvero anelli e loop in dyneema che sostituiscono i bozzelli alleggerendo la barca. Se decidete di ridisegnare il piano di coperta, l’azienda vi mette a disposizione un servizio di consulenza che aiuti a selezionare l’attrezzatura più adatta al caso, con eventuali soluzioni custom. www.antal.it; antal@antal.it; tel. +39 049 8701265

ARMARE

Cime per tutti i gusti (e molto, ma molto di più)

Cime per tutti i gusti, dai superyacht alle barche di Coppa America, dai performance cruiser alle derive (non a caso il due volte campione del mondo Optimist Marco Gradoni è testimonial Armare), cavi in composito e prodotti per professionisti del rigging. Ma Armare non è solo questo: da quest’anno il gruppo si è impreziosito anche con Special Rig (www.specialrig.com), il nuovo e-store per i professionisti del mare dove potrete scegliere tra i prodotti dei migliori marchi: Ronstan, Andersen, Moonlight, Clamcleat, Karver, Lopolight, Equilite, Floorline, Tylaska. www.armare.it; info@armare.it; tel. +39 0431 65575

BAMAR

Non solo nuovi prodotti ma anche refit ad ogni livello

Bamar, marchio che da 40 anni produce sistemi avvolgibili, propone anche un servizio di refit. Dal “piccolo” avvolgitore elettrico alle attrezzature per super yacht, è quindi possibile programmare un service per mantenere tutto in perfetta efficienza. Le attrezzature vengono ispezionate e si redige un report in cui si descrive lo stato di ogni singolo componente. Una volta stabilito il livello di manutenzione da effettuarsi, un team di tecnici specializzati esegue la revisione, sottoponendo poi la motorizzazione a test sul banco prova (nella foto, il banco di prova presso la sede di Bamar a Forlì). Una volta superati i test, la motorizzazione è pronta per essere rimontata a bordo e svolgere il suo lavoro per molti anni ancora. www.bamar.it; info@bamar.it; tel. +39 0543 463311

DOYLE SAILS ITALIA

Vele per tutte le esigenze: e ci sono Checco Bruni e Max Sirena!

Dovete rifare il piano velico, avete bisogno di vele nuove, o solo di consulenza? Doyle Sails Italia ad oggi rappresenta una delle più grandi realtà del settore in Europa, con loft di produzione a Palermo e La Spezia (per complessivi 2.500 mq) e una rete di vendita e assistenza che raggiunge tutti i principali porti d’Italia e del Mediterraneo. Dal Dacron ai laminati alle fibre più performanti, troverete quello che fa per voi. Nel team Doyle si contano supervelisti del calibro di Checco Bruni, Max Sirena e Francesco Ivaldi. www.doylesails.it; info@doylesails.eu; tel. +39 091 8630135

GOTTIFREDI MAFFIOLI

Cime per tutti, dalle manovre all’ormeggio fino al sartiame

Cime a bordo? Se le scegliete di ultima generazione saranno più resistenti e leggere: sia per quanto riguarda le manovre, che per quelle di ormeggio. Scegliendo Gottifredi Maffioli andrete sul sicuro in termini di avanguardia tecnologica e qualità. Ma non solo. L’azienda ha sviluppato una gamma di cavi compositi unidirezionali in Dyneema SK99 per il rigging che garantisce prestazioni al top anche sulla vostra barca “normale”, in termini di leggerezza e resistenza alla torsione. C’è da fidarsi di Gottifredi, vincitrice della Coppa America con Emirates Team New Zealand. www.gottifredimaffioli.com; gm@gottifredimaffioli.com; tel. +39 0321 692032

HARKEN

Un grande “classico” (affidabile) per la vostra coperta

Harken, nel mondo dell’attrezzatura di coperta, è sinonimo di qualità e se avete in testa di aggiornare la vostra barca non sbaglierete. Il suo catalogo conta tantissimi prodotti, dai bozzelli ai carrelli, dai winch all’idraulica, dai sistemi di avvolgimento a quelli per la randa steccata. Tra gli ultimi arrivati in casa Harken, i bozzelli Fly con fissaggio in tessile, che sono progettati per fornire resistenza con peso ridotto, garantendo ai velisti una grande efficienza. Progettati specificamente per cime high-tech, questi bozzelli presentano un alto carico di lavoro rispetto alle loro piccole dimensioni. www.harken.it; info@harken.it; tel. +39 031 3523511

MARINA DI SANT’ANDREA

Un cantiere pronto ad affrontare ogni evenienza

Non solo un porto, ma un cantiere attrezzato in Nord Adriatico in grado di fornire qualsiasi servizio: dalle verniciature alla carpenteria in legno e ferro, dagli impianti elettrici ed elettronici, alla motoristica e all’ idraulica. In tutto 200.000 mq adibiti a rimessaggio scoperto, 15.000 di capannoni, 1.000 mq di cabine di verniciatura riscaldate, 800 mq di falegnameria e 1.500 mq tra officine e laboratori. www.marinasantandrea.it; info@marinasantandrea.it; tel. +39 0431 622162

MASTERVOLT

Batterie al litio, la scelta per il futuro

Mastervolt ha introdotto per prima nel mercato nautico le batterie agli Ioni di Litio e ora la gamma MLI è alla seconda generazione con i modelli Ultra, campioni di affidabilità (lo hanno dimostrato le ultime due edizioni della Volvo Ocean Race). Ormai molti armatori scelgono le batterie MLI Ultra quando optano per un refitting profondo della propria imbarcazione. I vantaggi sono innumerevoli: più energia, minori spazi, minori pesi, maggiore efficienza, enorme durata. Inoltre le batterie MLI dialogano con tutti i sistemi Mastervolt tramite il network MasterBus in modo da avere sempre il massimo di efficienza e di comfort. www.mastervolt.it; info@mastervolt.it; tel. +39 0584 433

REFIT STYLE

Il rivestimento sintetico è ormai realtà (e con loro troverete quello che fa per voi)

Sono tante le barche di ultima generazione che montano il rivestimento sintetico, in alcuni casi quasi indistinguibile dal legno tradizionale: non più una tendenza, ma una realtà consolidata. I vantaggi, in termini di manutenzione, sono grandi: non dovrete più diventare pazzi per rifare la gommatura o sudare sette camicie per riverniciare, lavare, strofinare. Uno degli “attori” italiani di questo cambiamento è Refit Style, il marchio che commercializza Permateek. Zero manutenzione, doghe termosaldate che bloccano le infiltrazioni, ottima tenuta antiscivolo e resistenza ai raggi UV. www.refitstyle.com; info@refitstyle.com; tel. +39 040 2453942

SCHENKER

Acqua dolce a volontà, anche in rada e in mezzo al mare

Volete godervi la barca in rada, avete in progetto di navigare tanto? Non dimenticate l’acqua dolce: montare un dissalatore potrebbe essere la soluzione ideale, visto che ormai i modelli sono sempre più compatti ed economici. Come Zen, l’ultimo nato in casa Schenker: silenzioso, piccolo, leggero (pesa solo 19 chili), efficiente, conveniente. Può essere installato in tutte le posizioni, in orizzontale e in verticale. L’azienda italiana dispone di modelli di desalinizzatori per ogni genere di barca: Smart, Modular e Ready i nomi delle gamme. www.schenker.it; info@schenker.it; tel. +39 081 5593505 / +39 081 5590931

SIGMA DRIVE

Vuoi una barca migliore? Inizia da un’elica migliore

Se tirate la barca in secco per un refit integrale, perché non dare un’occhiata se l’elica sia a posto e capire se non sia il caso di passare a un modello nuovo, migliorando le prestazioni a motore della barca e riducendo i consumi? Sigma Drive, distributore per l’Italia di Brunton’s Propellers, ha un ricco panel di prodotti per voi. Due i modelli di punta: l’elica a passo variabile automatico Autoprop e quella a pale abbattibili Varifold. Senza dimenticare i giunti antivibrazione per l’elica realizzati proprio da Sigma Drive. www.sigmadrive.it; info@sigmadrive.it; tel. +39 0386 51132

SOLBIAN

Pannelli solari sottili, resistenti, flessibili ed efficienti

L’autonomia energetica a bordo significa crociere più tranquille senza la paura di “blackout”. E’ giunto il momento di montare a bordo dei pannelli solari. Quelli di Solbian (azienda fondata da Giovanni Soldini, il più famoso dei navigatori italiani e Marco Bianucci, affermato fisico) sono leggeri, sottili, resistenti e flessibili. I moduli fotovoltaici Solbianflex sono realizzati con celle che raggiungono una conversione del 24% di energia solare in elettricità. Esistono gamme standard (Serie SP, SR, SXp, ISP) e custom oltre che la serie ALLinONE con regolatore di carica integrato. www.solbian.eu; info@solbian.eu; tel. +39 011 9663512

UBI MAIOR

Le attrezzature per avere una barca sempre più leggera

A bordo di molte tra le più belle barche in navigazione troverete, nei punti chiave, molti prodotti Ubi Maior Italia. Se volete alleggerire la vostra imbarcazione e semplificare le manovre, bussate alla loro porta. Ubi Maior vincitrice della scorsa Coppa America in qualità di fornitore ufficiale di Team New Zealand, si presenta con una serie di prodotti deck hardware all’avanguardia: bozzelli ultraleggeri e resistenti in lega d’alluminio anodizzata a spessore con rulli in Torlon o Delrin, loop, avvolgitori hi-tech (Re-Wind), rollafiocco strutturali (Jiber). Senza contare una capillare assistenza prima, durante e dopo la consegna dei prodotti. www.ubimaioritalia.com; info@ubimaioritalia.com; tel. +39 055 8364421

ZADRO SAILS

Da 101 anni al servizio degli armatori

Dal 1917, la Veleria Zadro è al servizio di ogni genere di armatore. Vele per barche da crociera, da regata, one design e d’epoca, dal dacron alle più moderne membrane, accessori. Non dovete cambiare il vostro gioco, ma ha bisogno di una bella ripulita? Siete nel posto giusto, Zadro offre anche un servizio efficiente di lavaggio vele…molti altri). www.zadro.it; info@zadro.it; tel. +39 0431 92200