Conoscenza è sicurezza. Gli esperti vi svelano i segreti della vela

Quali sono le tecniche di ancoraggio giuste a seconda del contesto? Come gestire al meglio l’energia a bordo? Come scegliere, regolare, mantenere al meglio le vele? E ancora: come ottenere il massimo da un Code 0, come funzionano le chiglie e i foil, come gestire un incidente in mare?

Se siete stanchi di sentire le solite voci di banchina, c’è un corso che è fatto apposta per voi. Si chiama Sail Summit e conta su due nomi assai noti nel mondo della vela: Davide Zerbinati e Sergio Frattaruolo.

Davide è un noto tecnico e navigatore che svolge consulenza, perizie (ha “scandagliato” più di 1.000 barche!) e progettazione. Sergio, tantissime miglia alle spalle, anche in solitario, ha una scuola di vela basata in Portogallo dove gestisce corsi di sicurezza e navigazione tra Lisbona e Portogallo su un Class 40. A questo “duetto” (fondatore della Startup Sail Summit) si aggiungono in modo alternato nelle varie edizioni tecnici del settore che raccontano il loro punto di vista.

“L’approccio”, spiega Zerbinati, “sarà pratico, del tipo vediamo di imparare dagli errori e non rifarli, controllate qui e là, tenetevi preparati per questo e quello, se avete dubbi chiedete”. E anticipa: “La parte del corso sulle chiglie sarà davvero molto, ma molto interessante…”

Il corso è articolato su un week end e la serata prevede l’incontro con un autore-navigatore, in modo da spolverare il vecchio spirito marinaresco e creare aggregazione.

Parteciperanno all’incontro: Vittorio D’Albertas, presidente Quantum Sails, Giuseppe Accardi (scuola e corsi Universo Mare), Domenico Boffi e Luca Rizzotti (Sailing Week), Giovanni Testa (Sy Eutikia, 7 anni in giro per il mondo) e Giovanni Malquori (esperto navigatore con un Alpa 11.50). Nelle successive edizioni vi saranno medici, riggers, elettricisti e i corsi saranno svolti nelle città principali.

Il costo del corso è inferiore ai 300 euro in promozione fino al 30 Novembre.

Queste le date disponibili:

Milano 2-3 Marzo 2019

Roma 9-10 Marzo 2019

http://sailsummit.com/

(foto di apertura di Davide Zerbinati)