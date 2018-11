TENDENZE Addio bimini e rollbar: meglio il tendalino smontabile in carbonio

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





E se da oggi, per avere ombra e protezione a bordo, diceste addio a bimini o tendalini pesanti e ingombranti, che hanno bisogno di rollbar dedicati?



Si chiama Helios ed è un sistema di tendalini smontabili ultraleggeri pensato in particolare per barche piccole e medie. Consiste in montanti in fibra di carbonio e un set di bicchieri per il fissaggio. Il numero di pali normalmente è 2 o 4 per imbarcazione, ma sta a voi la scelta.

La robustezza della fibra di carbonio rende questi pali il supporto più stabile per il vostro tendalino. Nessuna vibrazione significa un’esperienza di navigazione più silenziosa all’ancora, ma anche in navigazione.

ECCO COME SCEGLIERLO

I pali in fibra di carbonio sono disponibili nella finitura carbonio a vista, tipica di Exit Carbon, l’azienda produttrice, oppure possono essere personalizzati con un colore a vostra scelta.

1. Scegliete tra quattro lunghezze (150 cm, 175 cm, 200 cm, 225 cm), tre diametri (32 mm, 38 mm, 60 mm), e due angolazioni (0° o 6°).

2. Scegliete il bicchiere di fissaggio più adatto per la vostra imbarcazione. Con un bicchiere inclinato potete seguire le linee della sovrastruttura della vostra barca o rendere più ampia la copertura a livello delle spalle, mantenendo un perimetro limitato sul ponte.

3. Decidete come collegare il tendalino: con un semplice anello se ha una cinghia regolabile oppure con uno stopper tipo Clamcleat sul lato, se ha una cima fissa.

LO MONTATE E SMONTATE IN UN ATTIMO

Infilate i leggerissimi pali nei bicchieri rivestiti in Delrin, dove la tensione del tendalino montato li blocca in posizione. Sganciando il tendalino, si sfilano senza sforzo e potete appenderli a una paratia o sotto il coperchio del gavone con le clip a scatto in acciaio inox dedicate. I prezzi partono da 180 euro.

