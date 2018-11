Perché le vele “portano”? Sfatiamo un po’ di miti da banchina

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





In questo “pamphlet” il nostro Giacomo Giulietti ci spiega in modo chiaro perché le vele “portano”, demolendo le chiacchiere in banchina che chiamano in causa l’effetto Venturi… (foto in apertura: Guido Cantini/Panerai)

Ogni velista che si reputi esperto (per definizione tutti i velisti sono esperti, saggi e soprattutto lo sono molto di più del vicino di barca. Se poi il vicino di barca va a motore non è un vicino di barca, ma una banchina con i parabordi) ogni velista, dicevo, sa perché una barca a vela va di bolina: perché le vele, come ogni profilo alare, quando immerse in aria in movimento sviluppano portanza, per questo le ali degli aerei funzionano e le derive non ci fanno scarrocciare. Fin qui è facile.

Se però si passa al livello successivo e si chiede: “Perché si sviluppa la portanza?”, ecco qui le cose si complicano e soprattutto molti velisti (complici tanti testi, siti e chiacchiere da banchina) danno delle ragioni, talvolta simpatiche o affascinanti, ma, purtroppo per chi le usa, sbagliate. Tanto per cominciare la Portanza è una componente della forza aerodinamica totale sviluppata da un profilo.

L’altra componente è la resistenza (politica, Bella ciao e l’amato presidente Pertini non c’entrano nulla), parallela alla direzione del flusso. È quella che si sfrutta quando si viaggia in poppa a filo ed è quella che in queste circostanze ci vincola ad andare più lenti del vento, ma per stavolta la lasciamo da parte.

Tornando alla portanza, la teoria farlocca più gettonata deriva da una errata applicazione dell’equazione di Bernoulli (la formula che mette in relazione pressione e velocità di un gas intorno a un oggetto: all’aumentare di una diminuisce l’altra e viceversa). È quella tirata in ballo da chi parla di «tempo di transito uguale» o «percorso più lungo».



In breve: per generare velocità più alte sulla superficie superiore rispetto a quella inferiore, al fine di avere una bassa pressione sopra l’ala e un’alta pressione sotto (da cui anche la storiella che il vento risucchia le vele) i profili aerodinamici sarebbero progettati con la superficie superiore più lunga rispetto all’inferiore perché le molecole d’aria sulla superficie superiore devono raggiungere il bordo posteriore contemporaneamente alle molecole sulla superficie inferiore.

A parte l’assurdità del perché ciò dovrebbe accadere: che le molecole si innamorano di quelle a cui viaggiano vicine e si devono ritrovare alla fine dell’ostacolo? Ma per un velista c’è un altro elemento che basta a non darle credito: dai, l’avete vista una vela sì? Vi siete accorti che è simmetrica sui due lati, giusto? E allora perché dovrebbe avere senso? Certo, potrebbe funzionare per gli aerei, ma allora c’è da capire come fa un aeroplano a volare rovesciato… per spiegare la pressione più bassa sulla superficie superiore e la pressione più alta sulla superficie inferiore con conseguente forza di sollevamento.

L’errore in questa teoria implica la specificazione della velocità sulla superficie superiore. In realtà, la velocità sulla superficie superiore di un’ala con portanza è molto più alta della velocità che produce un uguale tempo di transito: in pratica, le molecole non si ritrovano con i vicini che hanno lasciato all’inizio del profilo. Se conosciamo la corretta distribuzione di velocità, possiamo usare l’equazione di Bernoulli per ottenere la pressione, quindi usare la pressione per determinare la forza.

Un’altra teoria errata (e questa, all’inizio, aveva fregato anche me) utilizza un tubo di Venturi per cercare di determinare la velocità (se si riduce la sezione di un tubo la velocità del fluido che vi scorre aumenta). Ma anche qui, l’avete vista una vela? Diciamo che non sembra proprio un mezzo tubo di Venturi.

C’è anche una teoria errata che usa la terza legge di Newton sul moto (quella dell’azione-reazione che come si vedrà più avanti è la spiegazione corretta), ma solo applicata alla superficie inferiore di un’ala. Questa teoria equipara la portanza all’effetto che tiene a galla un sasso scagliato sulla superficie dell’acqua. Trascura la realtà fisica che sia la superficie inferiore sia quella superiore del profilo contribuiscano alla portanza di un flusso di gas.



La riprova si ha nello stallo e si capisce meglio immaginando l’ala di un aeroplano: facendo aumentare sempre più l’angolo di attacco del profilo rispetto alla direzione di flusso, a un certo punto il flusso sulla superficie sottovento si stacca dall’ala e si genera lo stallo: l’ala continua a ricevere aria sul lato sopravento, ma perde circa due terzi della sua efficienza, mettendo in difficoltà il pilota. Ovviamente la stessa cosa avviene nelle vele quando sono troppo cazzate rispetto al vento apparente o quando siamo con la prua al vento.

Allora, perché una vela porta? I dettagli reali di come un oggetto generi portanza sono molto complessi e non si prestano alla semplificazione. Per l’aria, dobbiamo conservare simultaneamente la massa, la quantità di moto e l’energia nel flusso. Le leggi del moto di Newton sono affermazioni riguardanti la conservazione della quantità di moto. L’equazione di Bernoulli è derivata considerando la conservazione dell’energia.

Quindi entrambe queste equazioni sono soddisfatte nella generazione della portanza; sono corrette entrambe. La conservazione della massa introduce molta complessità nell’analisi e nella comprensione dei problemi aerodinamici. Per esempio, dalla conservazione della massa, un cambiamento nella velocità di un gas in una direzione determina una variazione della velocità del gas in una direzione perpendicolare alla variazione originale ed è ciò che fa avanzare una barca a vela.



Riportando quindi il discorso a livelli più terreni, anche se si parla d’aria, si può così semplificare.

Le molecole d’aria non sono legate strettamente l’una all’altra come in un solido, ma sono libere di muoversi attorno a un profilo alare che ci si muove attraverso. Quindi la loro velocità può avere valori molto diversi in luoghi diversi vicino all’oggetto. L’equazione di Bernoulli mette in relazione la pressione di un gas alla velocità locale: quando la velocità cambia, cambia anche la pressione, all’aumentare dell’una diminuisce l’altra e viceversa.

Sommando, integrando si direbbe in termini matematici, la variazione di pressione nell’area attorno a tutto il profilo si determina la forza aerodinamica scomposta in portanza e resistenza. Ora, anche sommando la variazione di velocità del flusso intorno al profilo invece della variazione di pressione si determina la forza aerodinamica. Quindi la variazione di velocità attorno all’oggetto è generata dalla curva che il profilo impone al flusso dell’aria.

Scendendo un po’ più nel dettaglio, quando l’aria che procede in linea retta incontra la curva del profilo, per semplicità immaginiamolo circolare, comincia a muoversi con andamento circolare. Ogni oggetto che segua un movimento circolare, anche se ha moto uniforme per esempio viaggia sempre a 10 nodi , ha un’accelerazione centripeta, diretta verso il centro (se non ci fosse significa che l’oggetto sta andando in linea retta).

La fisica spiega che se c’è un’accelerazione, ovvero una variazione di velocità (che può significare, come in questo caso, un cambiamento di direzione e non di intensità): significa che sta agendo una forza che, nel caso del moto circolare diretta verso il centro della circonferenza.

Schema tratto dal testo “La fisica della Vela” del professor Domenico GalliDalla terza legge del moto di Newton (a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria), l’azione di curvatura del flusso si traduce in una re-azione (forza aerodinamica) sull’oggetto. La vela devia il flusso d’aria e l’aria spinge la vela in avanti. È ciò che si sperimenta quando si mette una mano fuori dal finestrino mentre si viaggia in auto: quando inclino la mano verso l’alto, è spinta in alto e viceversa se la inclino verso il basso.

La fisica ci dice anche quanto vale tutto ciò: l’accelerazione centripeta (a) è proporzionale al quadrato della velocità (v) e inversamente proporzionale al raggio di curvatura r a=v2/r, da ciò si ha che la forza, che è massa per accelerazione, esercitata dalla vela sull’aria sarà uguale alla massa dell’aria deflessa per la sua accelerazione centripeta F= ma= mv2/r. Quindi se la vela agisce con questa forza centripeta sull’aria, l’aria agirà con forza centrifuga (la portanza, appunto) sulla vela.

In realtà le cose sono complicate il flusso non è sempre laminare, si creano vortici, il profilo della vela non è circolare, ma la sostanza non cambia. Se volete sapere anche quanto vale, la portanza P è uguale a C ρv2/2 A vale a dire la densità dell’aria (ρ, che per convenzione il riferimento è con aria secca a 15°C di temperatura al livello del mare 1,225 kg/m3) per il quadrato della velocità del vento per l’area della vela A per C che è il coefficiente di portanza adimensionale.

Giacomo Giulietti