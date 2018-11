Auguri Hobie Cat! Il catamarano più famoso del mondo compie 50 anni

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





Cinquanta, gloriosi anni di storia della vela “popolare”. Questo rappresentano gli Hobie Cat, le barche che hanno sfatato la convinzione del velista visto come facoltoso yachtsman in blazer, invadendo le spiagge di tutto il mondo.

HOBIE ALTER. CHI ERA COSTUI?

In principio fu l’Hobie 14 (4,27×2,34 m), nato dal genio di Hobart Alter. Chi era costui? Alter iniziò il suo business in California verso la fine degli anni ’50, con le tavole da surf. Assieme al socio Grubby Clark cominciò a realizzare tavole in vetroresina in sostituzioni delle più pesanti in balsa: negli anni ’60 la popolarità del surf crebbe a dismisura (nel 1959 il film “Gidget” introdusse la nazione alla subcultura del surf californiano rivisitato con gli artifici di Hollywood) e Alter fu bravo ad approfittarne, sponsorizzando peraltro i grandi surfisti dell’epoca e accrescendo il suo giro di affari.

LA VELA PER TUTTI

Nel 1968 l’intuizione che lo rese grande anche nel mondo della vela: la creazione dell’Hobie Cat. Fino ad allora i catamarani da spiaggia, in legno o in vetroresina pesante, erano di difficile gestione. Dopo essersi fatto le ossa con la realizzazione di alcuni piccoli catamarani smontabili, mise in vendita per 999 dollari il suo 14 piedi smontabile e carrellabile, raggiungendo un successo inaspettato. Tutti volevano gli Hobie.

La randa full-batten in dacron multicolore, gli scafi asimmetrici in poliestere divennero famosissimi, prima in America poi nel mondo. Grazie a Alter prima il surf e poi la vela divennero alla portata di tutti: non a caso era soprannominato l’”Henry Ford delle grandi onde” (se ne è andato nel 2014).

IL SUCCESSO DELL’HOBIE CAT 16

Negli anni la Hobie Cat Company avviò la produzione di numerosi catamarani, che hanno colonizzato tutte le località balneari del mondo. Tra cui l’Hobie Cat 16, lanciato nel 1970, leggero, performante (tanto che è stato per lungo tempo il cat di 16 piedi più veloce al mondo) e dotato di doppio trapezio per prodiere e timoniere.

In tutti questi anni, ne sono stati venduti più di 100.000 esemplari e la sua fama non accenna a diminuire. Lungo 5,11 metri e largo 2,41, conta tanti aficionados anche in Italia, regatanti e appassionati. E c’è chi, come i fratelli Galimberti (ritratti nella foto assieme al loro fedele Hobie Cat “Banana Joe”: vi abbiamo raccontato la storia QUI) lo ha usato per avventurosi campeggi nautici.

