Queste giacche da barca? Costano 29 euro! Approfitta dei black days di Orangemarine

Arrivano il Black Friday e i Black Days. Ora è il momento giusto per acquistare quello che serve a voi e alla vostra barca e, perché no, acquistare i regali di natale giusti per i vostri amici velisti.

Da oggi sono attive le offerte di Orangemarine, il grande sito di e-commerce specializzato nella vendita di attrezzature nautiche con un catalogo di oltre 40.000 articoli, ma anche una marca di prodotti innovativi, creati e testati da un team di ingegneri.

Perché conviene approfittarne?

Questa settimana avrete un -20% (supplementare) su tutti i prodotti contrassegnati dallo sticker nero “black days“, inserendo il codice sconto BD2018. Qui i prodotti “black Days”

Ma non è finita qui. Iscrivetevi alla newsletter Orange Marine (QUI). Da venerdì 23/11 a domenica 25/11 oltre al codice sconto immediato, riceverete un ulteriore buono sconto di 10€ da utilizzare entro il 31/12.

Noi ci siamo fatti un giro sul sito trovando tantissime offerte interessanti. Ecco tre esempi:

GIACCA SEASHORE A 29,99 EURO!

La giacca per la navigazione SEASHORE ORANGEMARINE garantisce impermeabilità e traspirabilità al miglior prezzo. Il design di questa giacca permette di indossarla sia in mare sia in porto o in città. Costa 29.99€ ! QUI

BATTERIE NAUTICHE A PREZZI TOP

La gamma di batterie marine DUAL di Exide è progettata per alimentare imbarcazioni con banco batterie per tutte le esigenze. È adatta sia per l’avviamento motore sia per l’alimentazione degli accessori a bordo (ecoscandaglio, salpa ancora, ghiacciaia, frigo…). È anche indicata per argani, propulsori e motori elettrici. Il modello da 80 Ampere costa 105 euro! QUI

BORSA HELLY HANSEN A 63 EURO

Questa versione rivisitata della celebre borsa in tela della marca Helly Hansen è confezionata per 30 L, munita di più compartimenti e anche di una tasca interna per un’organizzazione ottimale durante le vostre uscite: vi accompagnerà per tanto tempo, grazie ad un tessuto principale molto resistente e idrorepellente. Delle bretelle, ma anche dei manici per il trasporto la arricchiscono, per un certo comfort e una totale libertà di movimento. Costa 63,99 euro! QUI



www.orange-marine.it