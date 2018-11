VIDEO Alberto Bona riparte dai Figaro 3 (e dai foil)

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





Alberto Bona riparte dai Figaro 3. Il velista oceanico torinese, classe 1986, si metterà in discussione sulla nuova classe di Beneteau dotata di foil a partire dall’anno prossimo e in questo bel video che ci ha mandato racconta la sua avventura e la barca. Non sarà un’impresa facile, visto che gli avversari con cui Alberto dovrà confrontarsi sono dei veri e propri “mostri sacri”. Tanto per nominarne uno? Il “professore”, Michel Desjoyeaux, uno dei velisti francesi più famosi, unico skipper al mondo ad aver vinto ben due Vendée Globe (giro del mondo in solitario senza scalo). Per affrontare al meglio la stagione, Bona è a caccia di sponsor.

Per la cronaca, quello di Alberto non sarà l’unico Figaro 3 ad arrivare in Italia. Ma l’altro, dicono le voci di banchina, non parteciperà al circuito di regate francese: pare che lo skipper non venga dal mondo oceanico…

BONA RIPARTE DAI FIGARO 3



CHI E’ ALBERTO BONA

Nato nel 1986 a Torino, con una laurea in filosofia alle spalle, Alberto Bona va in barca fin da piccolissimo, sul Camper&Nicholson di famiglia. Nel 2006, per emulare (nello spirito) Moitessier, si costruisce la sua prima barca, una deriva di 2,5 metri, per attraversare da solo il Tirreno. Poi è il periodo delle regate di altura, come la transatlantica ARC, alternato alle regate tra le boe sugli Swan 45. Poi si innamora dei Mini 650: subito ottiene la vittoria del campionato italiano 2012 e prima vittoria anche in campo internazionale a Barcellona. Alla prima esperienza in solitario alla Minitransat del 2013 arriva 5° in Guadalupa con Onlinesim dopo una regata combattuta fino all’ultimo. Nel 2017/18 è sui Class 40 e ora ci proverà sui Figaro 3!