INFOGRAFICA Basta figuracce in regata! I consigli del campione

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





0 shares

Regata, mon amour. La barca è a posto, avete speso fior di quattrini per farla scivolare al meglio sull’acqua. La carena è un bijou, le vele sono di ultima generazione e regolate al meglio, avete “limato” tutti i pesi all’osso. In un mondo ideale, siete pronti a vincere la vostra prima regata. In un mondo ideale, perché nella realtà dovrete fronteggiare mille variabili: le coperture degli avversari, la partenza, i giri di boa, i cambi di vento.

E’ il bello della vela: non basta avere una superbarca, devi anche saperla condurre e gestire in ogni situazione. Abbiamo chiesto a Filippo Baldassari, finnista olimpico (sei titoli nazionali tra Finn e Laser e un oro al Mondiale giovanile a squadre), di individuare cinque situazioni “clou” della regata in un ipotetico percorso a bastone e di darci consigli su come venirne fuori: non una guida pretenziosa, ma un buon punto di partenza per capire dove lavorare e verificare le eventuali lacune. In parole povere, le basi per evitare figuracce in regata raccontate da un fuoriclasse. Il risultato è questa infografica. Se volete, scaricatela e appendetela in barca!