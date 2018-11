Andare a scogli e finire per primi la Route du Rhum? Un’impresa da BOSS

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





Andare a scogli nella notte per una distrazione, ripartire nonostante tutto e tagliare come primo degli Imoca il traguardo. Alex Thomson ci ha abituato ad imprese uniche come le camminate sulla chiglia ed i record di velocità, ma questa volta lui ed il suo purosangue nero Hugo Boss si sono superati. Il velista britannico a bordo del suo Imoca 60 sono arrivati per primi – tra gli Imoca- in Guadalupa dopo aver dominato tutta la traversata oceanica partita dalla Francia. Un’impresa da vero boss della navigazione in solitario.

Alla sua prima apparizione alla Route du Rhum Alex ha subito mostrato di che pasta è fatto, “sulle orme” o meglio, sulla rotta, della connazionale Ellen MacArthur che nel 2001 dopo aver chiuso in seconda piazza il Vendée Globe, vinse la Route du Rhum. Storia analoga dunque tra i due inglesi, ma è ancora presto per cantar vittoria per il Alex; infatti per disincagliarsi questa notte dopo l’incidente ha utilizzato il motore, il cui utilizzo è ovviamente vietato. La giuria dovrà decidere ora che fare dopo aver notificato questa mattina la protesta a Thomson.

“Sulla Route du Rhum, i rigori sono espressi in tempo, vanno da 0 a DSQ, con sistema a griglia ed intervalli che dipendono dalla gravità del reato: penalità da 0 a 2 ore, penalità da 2 ore a 24 h, penalità di 24 ore a DSQ (squalifica).” Vedremo quale sorte toccherà a Hugo Boss che al momento dell’uso del motore aveva circa 200 miglia di vantaggio sul secondo.

EDIT – La giuria ha sanzionato Alex Thomson con una penalità di 24 ore. Stiamo preparando un approfondimento sulla vicenda che sta suscitando le più accese polemiche

E’ record? Vedremo

Thomson ha tagliato il traguardo a Pointe-à-Pitre in Guadalupa alle 08:10:58 ora locale (13: 10: 58CET) dopo 11 giorni, 23 ore 10 minuti e 58 secondi in mare. Per aver fatto 3.542 miglia nautiche con questi tempi, se la giuria accettasse l’arrivo nonostante il “motore”, sarebbe un nuovo record di classe per gli Imoca.

Gregorio Ferrari