Basta gruppi Whatsapp “incasinati”! Per te e il tuo equipaggio c’è di meglio

E se invece di utilizzare il solito gruppo di Whatsapp super “incasinato” per scambiarsi le informazioni prima e dopo la regata, ci si affidasse a una piattaforma social espressamente dedicata alla vela, dove analizzare assieme i dati di navigazione, nei minimi dettagli?

Certo, molte coppie rischierebbero il divorzio, perché se è vero che il velista smanettone parla sempre di vela, figuratevi quando ha a disposizione un programma di analisi e condivisione che gli consente di “restare connesso” al suo mondo 24 ore su 24. “Per adesso non abbiamo notizie di separazioni”, scherza Luca Strassera di Astra Yacht (l’azienda italiana specializzata in strumentazione da regata e crociera e sistemi integrati) che ha ideato la piattaforma www.regattapolar.com.

Come funziona la piattaforma, che abbiamo scoperto al METS di Amsterdam, la grande fiera internazionale degli accessori? Quando siete in regata (e non solo), se disponete di un software di navigazione tipo Adrena, Expedition, Deckman, esa Regatta, Anemobix, Sailracer, iregatta eccetera, oppure le registrazioni dei dati NMEA, le info raccolte da questi vengono ovviamente salvate e potete caricarle sulla piattaforma, decidendo anche le persone con cui condividerle, magari il vostro equipaggio.

Così potrete analizzare assieme le performance della barca in navigazione, come è cambiato il vento in un determinato punto del percorso, valutare la strategia e le scelte tattiche operate, capire come navigare più veloci, tarare al meglio le polari e via dicendo.

L’interfaccia è intuitiva e prevede una grande “dashboard” dove vengono raccolte tutte le vostre navigazioni registrate e, cliccando su ciascuna di esse, potrete riviverla nel dettaglio, visualizzando tutti i dati (velocità, VMG, info del vento…) e realizzando grafici di performance personalizzati.

Dateci un’occhiata QUI, la registrazione è gratuita.