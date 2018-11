ACCESSORI Le “figate” che hanno stupito al METS (molte sono italiane)

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





15 shares



Il METS di Amsterdam, la più grande fiera di accessori nautici al mondo, è il luogo migliore per toccare con mano tutte le novità più interessanti. Un vero e proprio “festival” che ha i suoi “Oscar”. Stiamo parlando del DAME Award, che ogni anno viene assegnato (da una giuria di giornalisti e addetti ai lavori “top”) alle aziende che hanno saputo stupire nel campo degli accessori, dei componenti e degli impianti. Un premio che fa gola a molti: quest’anno erano 127 i prodotti candidati (uno per azienda), in rappresentanza di 25 paesi.

Vi abbiamo già raccontato il prodotto vincitore in assoluto (l’Integrel di Triskel Marine, lo trovate QUI). Vediamo chi ha vinto tra le varie categorie in gara e le menzioni speciali: ci sono tante aziende italiane!

PANNELLO ELETTRONICO VIMAR (CATEGORIA EQUIPAGGIAMENTO INTERNO & ARREDI)

La Vimar, azienda con sede a Marostica (Vicenza), è l’unica società italiana ad aver vinto il premio di categoria. Merito del suo pannello elettronico dedicato a quella che noi chiamiamo “barcotica” (ovvero la domotica di bordo): un elegante touchscreen che dispone di sei icone a LED che utilizzano colori diversi per indicare lo stato delle varie funzioni gestibili (audio a bordo, sentine, riscaldamento, strumenti, frigo, etc). Il modo più rapido, elegante, facile e comodo per governare “a sfioro” la barca connessa. www.vimar.com

SPINLOCK SAIL SENSE (CATEGORIA ELETTRONICA)

Non sarebbe niente male poter controllare lo stato delle vele… dal vostro smartphone! Ora si può. Spinlock Sail Sense è un sensore ultraleggero che si attacca alle vele e misura l’impatto dell’esposizione ai raggi UV, le ore di effettivo utilizzo, lo stress e i carichi. Si collega a un’app con cui avrete a disposizione dati analitici per ottimizzare le performance del vostro gioco di vele. www.spinlock.co.uk

WINCH DI TONNEGGIO HARKEN CLR (CATEGORIA ATTREZZATURA DI COPERTA, VELE, RIGGING)

Il verricello da tonneggio CLR di Harken è diverso da tutti gli altri: pesa poco e soprattutto è a scomparsa quando non viene utilizzato. Una soluzione interessantee in ottica di risparmio pesi e, soprattutto, per chi vuole la coperta più “pulita” possibile. Occupa il 40% in meno dello spazio orizzontale e il 50% in meno di quello verticale rispetto ai winch di tonneggio tradizionali.

Ha una campana con una struttura molto particolare: usa cinque colonne rotanti su un singolo asse. Questo migliora la presa sulla cima con un consumo energetico e un peso inferiore. Il winch è fornito di Led alla base che si illuminano quando si solleva la campana, rendendolo ben visibile anche di notte. La versione più compatta va bene per barche a partire da 13 metri, ed è disponibile con motorizzazioni elettriche da 12 o 24 volt (oppure in versione idraulica). www.harken.it

ROOSTER EXOFLEECE (ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI)

Una speciale muta in due pezzi senza neoprene che ha stupito i giudici per la sua vestibilità ed ergonomia. In più, è una manna per i velisti allergici al neoprene (in un mondo governato dalle intolleranze, anche questa “categoria” è in crescita) o per chi ha la pelle delicata. www.roostersailing.com

SHAKESPEARE MARINE – GALAXY-INFL8

Vi avevamo già parlato di questa particolare antenna VHF gonfiabile, QUI. Si gonfia fino a 1,6 metri di altezza. Così l’antenna di 3dB, dicono i produttori, ha una “portata fino a tre volte maggiore di qualsiasi antenna di emergenza elicoidale esistente”. shakespeare-ce.com/marine/

LE MENZIONI SPECIALI ALLE AZIENDE ITALIANE

Oltre al premio a Vimar, sono ben cinque le menzioni speciali al DAME a prodotti made in Italy.

Vitrifrigo – DRW180A. Un refrigeratore con due cassetti che possono essere programmati, grazie a un intuitivo controllo integrato, per funzionare nelle combinazioni frigo/frigo, frigo/freezer, freezer/freezer. www.vitrifrigo.com

Bamar – BWS. Un piccolo frullino motorizzato pensato per essere applicato sul bompresso, ideale per chi vuole avere il punto di mura degli asimmetrici più a prua possibile senza rinunciare alla comodità delle vele avvolgibili. E’ stato progettato per avere il minimo ingombro possibile e si presta bene per installazioni recessate in coperta. www.bamar.it

U-Sail – Spider Shoes 4.0. Un paio di scarpe da barca realizzate con una rivoluzionaria suola antiscivolo, che assicura il grip su ogni genere di superficie, anche inclinata, asciutta o bagnata. Sono realizzate su misura dopo l’analisi dell’appoggio del piede e dei bilanciamenti dei pesi. www.usail.it

Schenker – Zen. Un dissalatore silenzioso, piccolo, leggero, efficiente, conveniente anche dal punto di vista economico. Può essere installato in tutte le posizioni, in orizzontale e in verticale. www.schenker.it

Nota: Anche l’italiana Quick ha ricevuto una menzione speciale per la sua serie di stabilizzatori compatti gyro, MC2X7K, rivolti al mercato delle barche a motore (www.quickitaly.com)

Eugenio Ruocco