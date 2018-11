VIDEO Rocket, un missile a vela di fine ‘800 che vola sul ghiaccio

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





L’ice sailing non è certo una moda degli ultimi anni. Già verso la fine dell’800 negli Stati Uniti settentrionali, dove gli inverni erano rigidi e i fiumi gelavano, si usava realizzare delle imbarcazioni costruite per scivolare sul ghiaccio sospinte dalle vele, per spostarsi da una sponda all’altra dei fiumi. E adesso, questi antichi gioielli riprendono vita.

UN MISSILE DI FINE OTTOCENTO

Quando l’inverno è sufficientemente freddo per gelare parte dell’Hudson River, i ragazzi del North Shrewsbury Ice Boat & Yacht Club fanno i salti di gioia. Possono finalmente utilizzare il loro “Rocket”, una spettacolare ice boat di ben 50 piedi che hanno impiegato 10 anni a restaurare.

Interamente in legno massiccio, dotata di armo velico classico, il “Rocket” compì la sua ultima navigazione su ghiaccio nel 1920 prima di essere abbandonato in un fienile. Ci è voluta tutta la pazienza del mondo per riportarlo all’antico splendore, ma ne è valsa la pena. Guardate un po’ che missile questa bestia arrivata direttamente dal XIX secolo!

GUARDA CHE SPETTACOLO “ROCKET” IN NAVIGAZIONE